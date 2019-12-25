Yurtiçi ve yurtdışı yılbaşı tatili önerileri

KİEV

Listemizdeki bir başka başkent ise Kiev. Dnipro Nehri'nin donması ile muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Sadece Kiev değil, Ukrayna’nın genel olarak ucuz bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Yani yurt dışı tatili istiyorum ama bütçem de çok değil diyenlerdenseniz bu şehri kaçırmayın deriz.