'Yüzen Kasaba', Marmaris'e demir attı

5 bin 179 yolcu ve 1413 mürettebat kapasiteli dev gemi, yolcusuz geldi. 323 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğe sahip olan yolcu gemisi, 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak lüks donanıma sahip.

Marmaris'te 5 gün süreyle demirli kalacak yolcu gemisine, Dalaman Havalimanı'na, Avrupa'nın birçok ülkesinden uçakla 1000 mürettebat getirileceği bildirildi. Beş günde mürettebatlarını tamamlayacak yolcu gemisi, ilk seferi için İtalya'ya hareket edecek.

Yat Limanı'nda restoran aşçısı Halil Binay (33), "Bizler gemiyi görünce hazırlık yapmıştık. Fakat geminin boş olduğunu öğrenince umutlarımız yıkıldı. Aslında hiç önemli değil, biz hazırlıklıyız. 2 yıl önce askeri ve yolcu gemileri sıklıkla geliyordu, umutlanıyorduk. Corona virüs salgını nedeniyle gelmez oldular. Virüs bir an önce atlatılır ve tekrar eski günlerimize döneriz" dedi.