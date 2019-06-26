Zirvedeki doğa harikası: Hıdırnebi Yaylası

Bölgemizde ve Akçaabat’ta yayla turizminin gelişmesine öncülük eden Akçaabat Belediyesi, Hıdırnebi Yaylası’nda alt yapı çalışmalarını tamamladı ve Hıdırnebi Yaylası’nı yayla ziyaretçilerine her türlü imkanı sunabilecek şekilde hazırladı. Yaylanın bin 600 metrelik bir rakıma sahip olduğunu da belirtmek isteriz.

Yayla turizmine yönelik çalışmalarda önemli bir yere sahip olan ve 1998 yılında başlayan Yayla Kent Projesi kapsamında, bölge mimarisine uygun ahşap bungalov evlerden oluşan Hıdırnebi Yayla Kent Konaklama ve Tatil Evlerinin de yapımı ile bölgeye olan ilgi hayli arttı. Yaylanın, bol oksijenli bu harika doğanın içinde kısa bir süreliğine de olsa konaklamak isteyenler için müthiş bir deneyim sunduğunu da belirtmiş olalım. Yaylanın en çok ilgi gören yönlerinden biri de her yıl geleneksel olarak yapılan yayla şenlikleridir” dedi.