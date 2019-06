Zirvedeki doğa harikası: Hıdırnebi Yaylası

Ekim, Hıdırnebi Yayla Şenliklerinin her yıl geleneksel olarak yapıldığı belirterek yayla şenliklerini anlattı. Başkan Ekim, “Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hıdırnebi Yayla şenlikleri, yöre halkının ve turistlerin katılımıyla yapılan etkinliklerle festival havasında geçiyor. Her yıl 13 Temmuz’da başlayan şenlikler, 20 Temmuz’da ise sona eriyor. Yörede hayli meşhur olan Hıdırnebi Yayla Şenlikleri, son yıllarda Akçaabat Belediyesi’nin organize ettiği Akçaabat Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivali-Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği adı altında da düzenleniyor. Bir hafta süren Hıdırnebi Yayla Şenliklerinin en görkemli kısmı ise, yöre halkı tarafından 'Orak Yedisi' ismiyle anılan etkinliklerdir. Orak Yedilisi etkinliği bir anlamda da şenliklerin sona ermek üzere olduğunun habercisidir. Çünkü 20 Temmuz’da yani şenliklerin son gününde yapılmaktadır.

Şenliklere katılımın en yoğun olduğu program ise, yöre halkı tarafından 'Derneğin Altısı' ve ‘Derneğin Yedisi’ olarak anılan altıncı ve yedinci gündür diyebiliriz. Hıdırnebi Yayla Şenlikleri, yaylanın ‘Dernek Çimeni’ (Argolos Çimeni) olarak adlandırılan mevkiinde düzenleniyor. Burada civar köylerin muhtarlıkları, ticaret için gelenler özel kuruluşlar ve konaklamak isteyen ziyaretçiler tarafından çadırlar kurulur. Kurulan bu çadırlardan tabiri caizse bir pazar yeri oluşur. Çoğunlukla yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların satıldığı çadırlardan oluşan bu pazarda, aradığınız hemen her şeyi bulmanız mümkün. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, yediden yetmişe her kesimden bir araya gelmiş olan Akçaabat uşakları, kemençe ve davul-zurna eşliğinde büyük horon halkaları kurarlar ve dizlerinin bağı çözülene kadar saatlerce horon teperler Hıdırnebi Yayla Şenlikleri’nde. Hele bir de yöresel sanatçıların katılımıyla daha bir eğlenceli hal alan şenlikler, yayla bölgesinin duyulup tanınmasında da etkin rol oynamaktadır” diye konuştu.