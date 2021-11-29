Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 29.11.2021 - 11:41
Son düzenlendiği 2019 yılında ödülü kazanan isim olan Luka Modric'ten sonra 2020 yılında pandemi sebebiyle ödül sahibini bulamamıştı.
Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 22.30'da sahibini bulacak.
Henüz Ballon d'Or ödülü verilmeden ortaya çıkan listede ödülü kimin kazanacağının önceden belirlendiği iddia edilmişti.
LİSTE SIZDIRILDI - BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KAZANAN FUTBOLCU KİM?