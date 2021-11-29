Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene verilemeyen ödül için oy kullanma süreci sona erdi. Birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu listede Ballon d'Or ödülünü kimin alacağı ise merakla bekleniyor. İşte adaylar...

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 29.11.2021 - 11:41

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 1

Son düzenlendiği 2019 yılında ödülü kazanan isim olan Luka Modric'ten sonra 2020 yılında pandemi sebebiyle ödül sahibini bulamamıştı.

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 22.30'da sahibini bulacak.

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 2

LİSTE SIZDIRILDI İDDİASI

Henüz Ballon d'Or ödülü verilmeden ortaya çıkan listede ödülü kimin kazanacağının önceden belirlendiği iddia edilmişti.

LİSTE SIZDIRILDI - BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KAZANAN FUTBOLCU KİM?

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 3

İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI

  • Romelu Lukaku (Chelsea)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 4

  • N'Golo Kante (Chelsea)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 5

  • Jorginho (Chelsea)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 6

  • Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 7

  • Mason Mount (Chelsea)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 8

  • Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 9

  • Ruben Dias (Manchester City)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 10

  • Phil Foden (Manchester City)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 11

  • Raheem Sterling (Manchester City)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 12

  • Riyad Mahrez (Manchester City)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 13

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 14

  • Kylian Mbappe (PSG)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 15

  • Gianluigi Donnarumma (PSG)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 16

  • Neymar (PSG)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 17

  • Leonardo Bonucci (Juventus)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 18

  • Giorgio Chiellini (Juventus)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 19

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 20

  • Bruno Fernandes (Manchester United)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 21

  • Luka Modric (Real Madrid)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 22

  • Karim Benzema (Real Madrid)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 23

  • Lautaro Martinez (Inter)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 24

  • Nicolo Barella (Inter)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 25

  • Pedri (Barcelona)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 26

  • Gerard Moreno (Villarreal)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 27

  • Luis Suarez (Atletico Madrid)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 28

  • Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 29

  • Simon Kjaer (Milan)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 30

  • Mohamed Salah (Liverpool)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 31

  • Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor - 32

  • Harry Kane (Tottenham)

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