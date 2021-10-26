Dünyanın en kolay kas yapma programı: 3 adımda kas yapın

ADIM 1: HER SABAH YUMURTA, 1 ÖĞÜNDE PROTEİN

Kas yapmanın ve fit olmanın en önemli noktalarından biri olan beslenme hakkında sizi cansıkıcı diyetlerden kurtaran bir önerimiz var.

Sadece her sabah yumurta yemeyi ve en az 1 öğününüzde protein ağırlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin.

Yumurtanızı haşlama yemek zorunda değilsiniz. Sade bir şekilde olmak şartıyla sahanda da pişirebilirsiniz.