Dünyanın en kolay kas yapma programı: 3 adımda kas yapın

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 06:30
Birbirinden katı diyetler, saatlerce süren antremanlar, sürdürülemeyen beslenme programları...
Bunların hiçbirine takılmadan sadece 3 adımda kas yapmak mümkün.
Sadece dikkat edilmesi gerekn püf noktaları ve uymanız gereken minik kuralları unutmamanız gerekiyor.
Fİt bir vücuda ulaşmak için çoğunlukla hafta bitmeden bırakacağınız diyetlere ve saatlerce süren kardiyo antremanmanlarına başvuruyorsunuz.
Ama aslında süreci çok daha basit kılacak bir kaç dikkat edilmesi gereken nokta ile bunu kısa sürede başarmanız mümkün.
Kas yapmanın ve fit olmanın en önemli noktalarından biri olan beslenme hakkında sizi cansıkıcı diyetlerden kurtaran bir önerimiz var.
Sadece her sabah yumurta yemeyi ve en az 1 öğününüzde protein ağırlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin.
Yumurtanızı haşlama yemek zorunda değilsiniz. Sade bir şekilde olmak şartıyla sahanda da pişirebilirsiniz.
Ayrıca biliyoruz ki protein ağırlık denince akla ilk gelen şey et ve diğer hayvansal protein kaynakları oluyor.
Fakat burada unutulmaması gereken nokta, bitkisel protein kaynaklarının da en az hayvansal protein kaynakları kadar besleyici olduğu.Bitkisel protein kaynaklarının neler olduğu ile ilgili galerimize buradan ulaşabilirsiniz
Diğer öğününüzü de fazla yağlı ya da hamur işi bir ürün yemediğiniz taktirde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
Tabii ki kalorisi çok yüksek olan öğünler yemenizin size faydasından çok zararı dokunacaktır.
Çünkü yüksek kalorili öğünlerden aldığınız besin öğleri kaslarınızı bir miktar beslese bile, sizleri yağlandıracağı için kaslarınız gözükmeyecektir.
Ve spor yapsanız dahi geliştirdiğiniz kaslarınız bu yağ tabakasının arkasında kalacaktır.
Uyku kas yapmak isteyen kişiler için oldukça kritik bir özellik taşıyor.
Çünkü antremanda yorduğumuz ve yemeklerle beslediğimiz kaslarımızın büyüdüğü yer uykudur.
Eğer yeteri kadar uyumazsanız istediğiniz kaslı görünüme ulaşmanız daha zor olacaktır.
Dinlenmiş ve uykuda yenilenmiş bir vücut ile antrenman yapmak sizleri istediğiniz kaslı fiziğe bir adım daha yaklaştıracaktır.
Bu noktada kesinlikle uykunuzdan taviz vermemenizi ve mümkün olduğunca dinlenmenizi öneriyoruz.
Dinlendirdiğiniz vücudunuz hem fiziksel hem de bilişsel açıdan gelişiminiz için önünüzü açacak ve her konuda daha verimli bir hayata sahip olmanızı sağlayacaktır.
Burada antremandan kast ettiğimiz saatlece süren antremanlar değil; aynı günde en fazla 2 bölgenizi çalıştırdığınız ve süresi 1 saati geçmeyen ağırlık antremanlarından bahsediyoruz.
Ayrıca antremanınızın şiddetini ne kadar yüksek tutarsanız nabzınız o kadar hızlı atacak bu sayede vücudunuz yağ yakımını da aktive edecektir.
Eğer yeterli vaktiniz varsa spor salonunda 5 bölgeyi de (Bacak, Sırt, Göğüs, Omuz, Kol) ayrı ayrı günlerde çalışabilirsiniz.
Yeterli vaktiniz yoksa bacak hariç, diğer kas gruplarını aynı gün çalışabilirsiniz. (aynı antremanda en fazla 2 kas grubu olmalı).
Her bölge için 30-40 dakikalık antremanlar yapmak kaslarınızı yeterli düzeyde yoracak.
Ve aldığınız besinlerle birlikte kaslarınız büyümeye ve gelişmeye başlayacaktır.