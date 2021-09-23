Veganlar için protein kaynakları ( Bitkisel protein kaynakları neler?)

Aslında günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinde protein mevcut. Fakat bazı besinler protein yönünden zengin olduğundan dolayı protein kaynağı olarak adlandırılmakta. Bitkisel bazlı protein kaynakları ise soya proteini olarak bilinir. Hayvansal olmayan 5 etkili protein kaynağını sizler için düzenledik.

YEŞİL MERCİMEK



Protein değeri en yüksek bitkisel bazlı besinler arasında öne çıkan bir ürün olan mercimeğin 100 gram çiğ yeşil mercimekte 23 gram protein bulunmakta. Lif yönünden de zengin olan yeşil mercimek A vitamini, demir ve potasyum yönünden de oldukça besleyici. Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla uzun süre tokluk hissi veren yeşil mercimeğin 100 gramında 299 kalori bulunuyor.



NOHUT



Hem lif, potasyum, demir, fosfat, folik asit, magnezyum yönünden hem de protein yönünden zengin olan nohutun çiğ olarak 100 gramında 24 gram protein bulunuyor. Ayrıca karbonhidrat yönünden de yüksek bir besin değerine sahip bu sayede doyuruculuk hissi sağlıyor. Baklagiller arasında en yüksek besin değerlerinden birine sahip olan nohutun 100 gramında 360 kalori bulunuyor.



FASULYE



Fasulyenin 100 gramında yaklaşık 22 gram protein bulunuyor. Yaklaşık 29 gramlık karbonhidrat değeriyle de sahip olması besin değerini arttırıyor. Ayrıca potasyum ve kalsiyum yönünden de oldukça yüksek değerlere sahip bir bitkisel protein kaynağı.100 gram fasulye 281 kalori değere sahip.



BEZELYE



Hayvansal gıda tüketmeden protein alabilmek için bir alternatif olan bezelyenin çiğ 100 gramında 5 gram protein bulunmakta. Bununla birlikte demir, potasyum, A vitamini ve lif açısından zengin bakagiller arasında. Kalori bakımından da oldukça düşük bir değere sahip olan bezelyenin 100 gramında 85 kalori bulunuyor.



TOFU



Aslında bir peynir türü olan tofu soya sütünden elde edilir. Potasyum ve kalsiyum yönünden besleyici bir özelliği olan tofunun çiğ 100 gramında 12 gram protein bulunmakta. Zengin protein kaynağına sahip olan tofunun 100 gramında 145 kalori bulunuyor.

BİR GÜNDE KAÇ GRAM PROTEİN ALMANIZ GEREKİR?