EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup oldu. Ay-yıldızlılar grubun son hafta maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.06.2021 - 13:16

EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2
Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4
EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5
EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 6
EURO 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 7

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