İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020)

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup oldu. Ay-yıldızlılar grubun son hafta maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18.06.2021 - 11:07

İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 1
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 2
Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 3

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 4
Türkiye EURO 2020’de gruptan nasıl çıkar?
İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 5
İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 6
İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020) - 7

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