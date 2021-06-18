İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020)
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup oldu. Ay-yıldızlılar grubun son hafta maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone ol
Paylaş
18.06.2021 - 11:07
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.