Getafe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor, İspanya’nın Getafe takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Getafe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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1Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda deplasmanda İspanya’nın Getafe takımına konuk olacak.
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2Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak.
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SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Getafe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Coliseum Alfonso Perez Stadı'ndaki Getafe-Trabzonspor maçı TSİ 19.55'te başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen
yayımlanacak
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4Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi
Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.
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BU SEZON 5. KARŞILAŞMA
Trabzonspor bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak.
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi.
Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup
olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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3. KEZ GRUPLARDATrabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek.
Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.
Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel,
Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor