UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ve Trabzonspor ile birlikte Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, bu akşam K Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak.
Beşiktaş grupta Premier Lig ekibi Wolverhampton, Portekiz temsilcisi Braga ve Slovak takımı Slovan Bratislava mücadele edecek.
Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
SLOVAN BRATISLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco son antrenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise son antrenmanda takımla çalıştı.
GEÇEN SEZON GRUPTAN ÇIKAMAMIŞTI
Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında kötü bir performans ortaya koymuştu.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı. Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti.
BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ABDULLAH AVCI'NIN FUTBOL KARİYERİ