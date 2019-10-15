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Griezmann'dan Macron'a asker selamı (Geçtiğimiz yıl çekildi)

ntv.com.tr

Türkiye Milli Takımı'nın Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golü sonrası verdiği asker selamı, Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Griezmann'ın geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın kupa töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı verdiği hatırlatıldı.

  • 1

    MİLLİLER'İN GOL SEVİNCİ

    MİLLİLER'İN GOL SEVİNCİ
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, A Milli Takım'ın gol sonrası verdiği asker selamına tepki gösteren Fransız bakana yanıt verdi.
  • 2

    DÜNYA KUPASI FİNALİ

    DÜNYA KUPASI FİNALİ
    Bakan Kasapoğlu UEFA'nın da soruşturma başlattığı asker selamı için "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor"dedi.
  • 3

    MOSKOVA, RUSYA

    MOSKOVA, RUSYA
    Oysa Fransız yıldız Griezmann, Devlet Başkanı Macron'a geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası finalinin ardından kupa seremonisinde asker selamı vermişti.
  • 4

    ELİZE SARAYI, PARİS

    ELİZE SARAYI, PARİS
    Yine Griezmann, Paris'teki Elize Sarayı'nda düzenlenen devlet nişanı töreninde de Fransa Cumhurbaşkanı'na böyle asker selamı vermişti.
  • 5

    PARİS DÜN GECE

    PARİS DÜN GECE
    Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün Paris'te oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağlamış ve golü asker selamıyla kutlamıştı.
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