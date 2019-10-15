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UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.
Maçta Fransa ile 1-1 berabere kalan milliler Euro 2020 yolunda liderlik şansını sürdürdü.
VİDEO: FRANSIZ BAKAN ASKER SELAMINA CEZA İSTEDİ