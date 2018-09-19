"İstanbul'da 'Lokomotiv' kazası" (Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında)
AFP, Reuters, Anadolu Ajansı
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'ın konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmesi, Rus basınında geniş yer buldu.
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ASLAN'IN GALİBİYETİ RUS BASININDARus basını, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 sona eren Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına geniş yer verdi.
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"İSTANBUL'DA 'LOKOMOTİV' KAZASI"
Sport Express gazetesi, "Lokomotiv Galatasaray'a farklı yenildi" başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Eurosport ise "İstanbul'da 'Lokomotiv' kazası" manşetini kullandı.
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"CEHENNEM SICAK DEĞİL"
Ria haber ajansı "Cehennem sıcak değil" başlıklı haberinde Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladığını aktardı.
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"14 YIL SONRA MAĞLUBİYET"TASS haber ajansında ise "Lokomotiv Moskova 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'a yenilerek döndü" başlığı kullanıldı.
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"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLER"
Komsomolskaya Pravda gazetesi, "Lokomotiv, İstanbul'daki ilk maçında Galatasaray'a kaybetti" manşetinin kullanıldığı haberinde, Rus teknik adam Yuri Semin'in takımının yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremediği belirtildi.
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"YETERSİZ PERFORMANS"
Kommersant gazetesinde ise Lokomotiv Moskova'nın galibiyet için yeterli performans gösteremeyerek Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptığı ve Galatasaray karşısında farklı yenildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.
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"SİSTEMSEL KAFA KARIŞIKLIĞI"
Sportsdaily, "Semin'in planı tutmadı, Lokomotiv Türkiye'de kaybetti" başlıklı haberinde, Lokomotiv Moskova'nın sistemsel kafa karışıklığını Galatasaray'ın iyi değerlendirdiği yorumunda bulunuldu.
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"UYUM SAĞLAMAK ZOR"Haberde, Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'ne henüz alışamadığı vurgulanarak, "14 yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığınız zaman, uyum sağlamak zordur." şeklinde görüş belirtildi.
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