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"İstanbul'da 'Lokomotiv' kazası" (Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında)

AFP, Reuters, Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'ın konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmesi, Rus basınında geniş yer buldu.

  • 1

    ASLAN'IN GALİBİYETİ RUS BASININDA

    ASLAN'IN GALİBİYETİ RUS BASININDA
    Rus basını, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 sona eren Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına geniş yer verdi.
  • 2

    "İSTANBUL'DA 'LOKOMOTİV' KAZASI"

    "İSTANBUL'DA 'LOKOMOTİV' KAZASI"

    Sport Express gazetesi, "Lokomotiv Galatasaray'a farklı yenildi" başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Eurosport ise "İstanbul'da 'Lokomotiv' kazası" manşetini kullandı.

  • 3

    "CEHENNEM SICAK DEĞİL"

    "CEHENNEM SICAK DEĞİL"

    Ria haber ajansı "Cehennem sıcak değil" başlıklı haberinde Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladığını aktardı.

  • 4

    "14 YIL SONRA MAĞLUBİYET"

    "14 YIL SONRA MAĞLUBİYET"
    TASS haber ajansında ise "Lokomotiv Moskova 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'a yenilerek döndü" başlığı kullanıldı.
  • 5

    "FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLER"

    "FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLER"

    Komsomolskaya Pravda gazetesi, "Lokomotiv, İstanbul'daki ilk maçında Galatasaray'a kaybetti" manşetinin kullanıldığı haberinde, Rus teknik adam Yuri Semin'in takımının yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremediği belirtildi.

  • 6

    "YETERSİZ PERFORMANS"

    "YETERSİZ PERFORMANS"

    Kommersant gazetesinde ise Lokomotiv Moskova'nın galibiyet için yeterli performans gösteremeyerek Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptığı ve Galatasaray karşısında farklı yenildiği değerlendirilmesinde bulunuldu. 

  • 7

    "SİSTEMSEL KAFA KARIŞIKLIĞI"

    "SİSTEMSEL KAFA KARIŞIKLIĞI"

    Sportsdaily, "Semin'in planı tutmadı, Lokomotiv Türkiye'de kaybetti" başlıklı haberinde, Lokomotiv Moskova'nın sistemsel kafa karışıklığını Galatasaray'ın iyi değerlendirdiği yorumunda bulunuldu. 

  • 8

    "UYUM SAĞLAMAK ZOR"

    "UYUM SAĞLAMAK ZOR"
    Haberde, Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'ne henüz alışamadığı vurgulanarak, "14 yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığınız zaman, uyum sağlamak zordur." şeklinde görüş belirtildi.
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