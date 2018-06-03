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Kadıköy’de Ali Koç coşkusu

ntv.com.tr

Fenerbahçe’de Seçimli Genel Kurul sonrasında Ali Koç’un başkan seçilmesini sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu çevresinde büyük coşkuyla kutladı.

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    Fenerbahçe’de iki gün süren tarihi seçim sonrası Ali Koç yeni başkan seçildi. Koç’un başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu’na akın etti.
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    Yaklaşık 5 bin Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu çevresinde meşaleler yakarak, Ali Koç tezahüratları yaptı.
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    Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı sonrası koltuğa oturan Ali Koç’u kutlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de bayram havası yaşattı.
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