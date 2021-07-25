Tokyo 2020'de milli sporcuların sonuçları (25 Temmuz 2021)

Ntvspor 25.07.2021 - 13:52 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 14:28
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Bradly Sinden'a mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını yitirdi. Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazanan Hakan Reçber, TSİ 13.28'de Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşıya gelecek
Artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti. Ariake Cimnastik Merkezi'ndeki elemelerde yer alan 17 yaşındaki milli sporcu, atlama masasında 12.900, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033, yer aletinde ise 11.933 puan aldı.Toplamda 47.799 puan elde eden Nazlı, genel sıralamada ilk 24 sporcu arasına kalamadı ve elendi.
Türkiye'yi eskrimde temsil eden İrem Karamete, kadınlar bireysel flöre kategorisinde ABD'li rakibine mağlup olarak elendi.
57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya şansını kaybetti. Milli sporcu, repesaj maçıyla bronz madalya şansını devam ettirmeye çalışacak. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti. 29 yaşındaki milli tekvandocu, repesajda Faslı sporcu Nada Laaraj ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.30'da başlayacak.
Milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybetti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu ve atıcılıkta olimpiyat tarihimizin en büyük başarısını elde etti. Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.
Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, 2 yarışın ardından 44 sporcu arasında 12. sırada kendine yer buldu.Rüzgar sörfü RS:X'de mücadele eden Dilara Uralp 3 yarışa katıldı ve 27 sporcu arasında 21. olurken, erkeklerdeki aynı kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz ise 3 yarış sonunda 19. sırada kaldı
Milli yüzücü Baturalp Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Baturalp Ünlü, Tokyo Aquatics Centre'da 200 metre serbest seçme yarışlarında mücadele etti. Yarışlarda 1.49.75'lik derecesiyle serisinde 8. olan ve genel sıralamada da 34.'lükte kalan milli yüzücü, Tokyo 2020'den elenen sporcu oldu.