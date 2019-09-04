Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
AFP, Reuters
Türkiye, Çekya Basketbol Milli Takımı ile Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? 5 Eylül 2019 NTV yayın akışı...
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SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA
12 Dev Adam, grupta oynanan ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup etmiş, uzatmaya giden ikinci maçta ise turnuvanın favorileri arasında yer alan ABD'ye son anda 93-92 yenilmişti.
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SIRADAKİ RAKİP ÇEKYATürkiye, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.
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TÜRKİYE - ÇEKYA CANLI YAYIN5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11'de oynanacak Türkiye - Çekya basketbol maçı NTV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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E GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye, ilk iki sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği E Grubu'nda 3 puanla 2. sırada yer alıyor.
PUAN DURUMU
1. ABD - 4 PUAN
2. TÜRKİYE - 3 PUAN
3. ÇEKYA - 3 PUAN
4. JAPONYA - 2 PUAN
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