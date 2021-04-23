Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı

Tasarım olarak Golf'e benzerliğiyle dikkat çeken yeni Volkswagen Polo tanıtıldı.

ntv.com.tr 23.04.2021 - 10:49 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 11:28

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Fotoğrafları tanıtımdan önce internete sızan Volkswagen Polo resmen tanıtıldı.
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Araçta yeni Golf'te olduğu gibi farlar arasında yer alan LED şerit dikkat çekiyor. Aracın arka tarafında da stop lambaları Golf oldukça yaklaşmış.
Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı - 3
Aracın içinde ise 9.2 inçlik multimedya sistemi yer alıyor. Tiguan ve Arteon'dan tanıtığımız klima kontrolleri Polo'da da yer almış.
Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı - 4
Makyajla birlikte giriş seviyesinde 8 inçlik üst donanımlarda ise 10.25 inçlik dijital göstergeler standart hale geldi.
Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı - 5

Aracın motor seçeneklerinde en altta 1.0 MPI yer alıyor. 80 bg güç, 93 Nm tork üreten motor 5 ileri manuel şanzımanla geliyor. 1.0 TSI motorun 95 ya da 110 bg'lik türevleri diğer seçenekler. 95 bg'lik model hem 5 ileri manuel hem de 7 ileri DSG ile gelirken 110 bg'lik TSI'da tek seçenek çift kavramalı yarı otomatik şanzıman. 

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Dizel motordan vazgeçen Polo 90 bg güç, 160 Nm tork sunan 1.0 TGI motorla da alınabilecek. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan motor verimlilik ve tüketim anlamında dizele alternatif olarak sunuluyor. 

Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı - 7
Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı - 8

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