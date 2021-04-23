Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı

Aracın motor seçeneklerinde en altta 1.0 MPI yer alıyor. 80 bg güç, 93 Nm tork üreten motor 5 ileri manuel şanzımanla geliyor. 1.0 TSI motorun 95 ya da 110 bg'lik türevleri diğer seçenekler. 95 bg'lik model hem 5 ileri manuel hem de 7 ileri DSG ile gelirken 110 bg'lik TSI'da tek seçenek çift kavramalı yarı otomatik şanzıman.