Yenilenen Volkswagen Polo tanıtıldı

ntv.com.tr 23.04.2021 - 10:49 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 11:28
Aracın motor seçeneklerinde en altta 1.0 MPI yer alıyor. 80 bg güç, 93 Nm tork üreten motor 5 ileri manuel şanzımanla geliyor. 1.0 TSI motorun 95 ya da 110 bg'lik türevleri diğer seçenekler. 95 bg'lik model hem 5 ileri manuel hem de 7 ileri DSG ile gelirken 110 bg'lik TSI'da tek seçenek çift kavramalı yarı otomatik şanzıman.
Dizel motordan vazgeçen Polo 90 bg güç, 160 Nm tork sunan 1.0 TGI motorla da alınabilecek. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan motor verimlilik ve tüketim anlamında dizele alternatif olarak sunuluyor.