ABD'den 2 milyar dolar alan şirketten yeni proje: Suratınıza bakarak adınızı tahmin edecek

ntv.com.tr 09.04.2021 - 12:14
Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden şimdiye kadar 2 milyar dolara yakın fon alan bir araştırma merkezi yeni bir gözetim teknolojisi üzerinde çalışıyor.
Federal belgelere göre Mitre Corp, şimdiye kadar ABD hükümetinden 2 milyar dolara yakın para aldı.
Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyeni Jacob Goldenberg ise konuyu ilişkin, "Bizimle kimse iletişime geçmedi ama proje kullanılabilir. Bu da büyük bir sürpriz olmaz. Halihazırda hem özel hem devlet tarafında yüzden veri almaya çalışan birçok proje bulunuyor" dedi.