ABD'den 2 milyar dolar alan şirketten yeni proje: Suratınıza bakarak adınızı tahmin edecek

ABD hükümetinin 2 milyar dolara yakın para aktardığı Mitre Corp yeni bir projenin patentini aldı. Yapay zeka kişinin suratına bakarak adını tahmin etmeye çalışacak. Fikir, Dorian Gray etkisini araştıran bilimsel çalışmalara dayanıyor.

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ntv.com.tr 09.04.2021 - 12:14

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden şimdiye kadar 2 milyar dolara yakın fon alan bir araştırma merkezi yeni bir gözetim teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Daha önce ABD hükümetine gözetim İHA'ları, akıllı saat kırma ve sosyal medya karelerinden parmak izi çıkartan teknolojiler sağlayan Mitre Corp ve Skunk Works'un adı bu projede de geçiyor.

Forbes tarafından ortaya çıkartılan patente göre yapay zeka suratınıza bakarak adınızı tahmin etmeye çalışacak. Dorian Gray etkisi olarak metoda dayanan çalışmada başarı oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

İsrail'deki, Kudüs İbrani Üniversitesi araştırmasına göre tanımadığımız suratına bakarak adını bilme oranımız yüksek.

Araştırmacılar çalışma kapsamında kullanıcılara birini gösterip, beş seçenek arasından bir isim seçmesini istedi. Çalışma sonucunda doğruluk oranı yüzde 28 oldu. Beklenen oran ise yüzde 20'ydi.

ABD'li gözetim mühendisleri bu modeli yapay zekaya uyguladı. Bilgisayar iki isim arasından yüzde 58 oranında doğruluk tespit etti. Forbes zaman içerisinde bu oranın yüzde 80'lere kadar yükseldiğini yazdı.

Çalışma kapsamında bilgisayara ilk olarak 100 bin fotoğraf gösterildi. Mitre'nin iddiasına göre doğruluk oranı yüzde 72 ile 80.5 arasına çekildi.

Federal belgelere göre Mitre Corp, şimdiye kadar ABD hükümetinden 2 milyar dolara yakın para aldı. Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyeni Jacob Goldenberg ise konuyu ilişkin, "Bizimle kimse iletişime geçmedi ama proje kullanılabilir. Bu da büyük bir sürpriz olmaz. Halihazırda hem özel hem devlet tarafında yüzden veri almaya çalışan birçok proje bulunuyor" dedi.

Örneğin Face2Gene girişimi kişilerin suratlarından genetik sendromları tespit etmeye çalışıyor. Ancak konuya "sahte bilim" şeklinde yaklaşan araştırmacılar da var.

Citizen Lab'de görev alan Lex Gill, bireylerin suratına bakarak eşcinsel olup olmadığını anladığını iddia eden yüz tanımlama girişimini gösterdi.