2020'nin en çok satan telefonları belli oldu

10- iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.

9- Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9’uncu sırada yer aldı.

7- Samsung Galaxy A20s: Listeye 7’nci sıradan giriş yapan Samsung’un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.

6- iPhone 11 Pro Max: Cihaz 4 milyon satış barajını aşarak 2020’nin en çok satan 6’ncı cihazı oldu.

5- Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Cihaz yaklaşık 6 milyon kişi tarafından satın alındı.

4- Samsung Galaxy A10s: 6 milyon bandında yer alan cihaz 2020’nin en çok satan 4’üncü modeli oldu.

2- Xiaomi Redmi Note 8 & 8T: 3 ayda 8 milyon adet satılan cihaz 2020’nin en popüler ikinci modeli oldu.

1- iPhone 11: 2020’nin ilk üç ayında en çok satılan model olan iPhone 11 18 milyon satış rakamına ulaştı.