2020'nin en çok satan telefonları belli oldu

ntv.com.tr 08.05.2020 - 11:36
10- iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.
9- Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9’uncu sırada yer aldı.
8- Samsung Galaxy A01: Cihaz 2020’nin ilk 3 ayında 4 milyon adet sattı.
7- Samsung Galaxy A20s: Listeye 7’nci sıradan giriş yapan Samsung’un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.
6- iPhone 11 Pro Max: Cihaz 4 milyon satış barajını aşarak 2020’nin en çok satan 6’ncı cihazı oldu.
5- Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Cihaz yaklaşık 6 milyon kişi tarafından satın alındı.
4- Samsung Galaxy A10s: 6 milyon bandında yer alan cihaz 2020’nin en çok satan 4’üncü modeli oldu.
3- Samsung Galaxy A51: Cihaz 2020’nin ilk 3 ayında 6 milyondan fazla sattı.
2- Xiaomi Redmi Note 8 & 8T: 3 ayda 8 milyon adet satılan cihaz 2020’nin en popüler ikinci modeli oldu.