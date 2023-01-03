2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi

Ne yazık ki bu, hesaplarınızı güvence altına almak için "şifre", en sevdiğiniz futbol takımı veya evcil hayvanınızın adı gibi basit kimlik bilgilerini kullanmak anlamına gelir. Daha da kötüsü, birçok kişi aynı şifreyi birçok farklı sitede aynı anda kullanıyor.