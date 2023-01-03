2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi

Bir güvenlik firması 2022 yılında en yaygın kullanılan şifreleri açıkladı. Her yıl listeye damga vuran "Password" Türkçe anlamıyla şifre bu yıl da zirveye oturdu.

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 1

Dünyanın en yaygın şifresi belli oldu ve tahmin etmesi hiç de zor değil. Dünyanın en yaygın şifresi "şifre" dir.

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 2

Parola yönetim şirketi NordPass'ın 2022'nin en yaygın ve dolayısıyla en kötü şifrelerinin bir listesini oluşturdu. NordPass, "Artan siber güvenlik bilincine rağmen eski alışkanlıkların zor öldüğünü öğrendik" diyor.

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 3

Ne yazık ki bu, hesaplarınızı güvence altına almak için "şifre", en sevdiğiniz futbol takımı veya evcil hayvanınızın adı gibi basit kimlik bilgilerini kullanmak anlamına gelir. Daha da kötüsü, birçok kişi aynı şifreyi birçok farklı sitede aynı anda kullanıyor.

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 4

Saldırganlar kullandığınız diğer hizmetlere erişebileceğinden, hesaplarınızdan biri saldırıya uğradığında bu sizi tehlikeli bir durumda bırakabilir.

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 5

EN YAYGIN 10 ŞİFRE
Nordpass sitesinde en çok kullanılan 100 şifreyi listeledi. İşte ilk 10:

1. password

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 6

2. 123456

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 7

3. 123456789

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 8

4. guest

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 9

5. qwerty

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 10

6. 12345678

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 11

7. 111111

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 12

8. 12345

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 13

9. col123456

2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi - 14

10. 123123

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