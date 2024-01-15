Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu
İster çok oyunculu deneyimi teşvik eden oyunlar olsun, ister topluluğun önemine dayanan solo oyunlar olsun, 2023, video oyunları açısından gişe rekorları kıran bir yıl oldu. İşte geçen yılın en çok beğenilen oyunları...
İŞTE TIME'A GÖRE 2023'ÜN EN BEĞENİLEN 10 VİDEO OYUNU
10. DREDGE
Yeni Zelandalı bağımsız geliştirici Black Salt Games'in yaptığı Dredge, başlangıçta normal bir balık tutma oyunu gibi görünüyor.
Oyunda oyuncu, küçük motorlu bir tekneyle ada ada dolaşan, çeşitli balıkları yakalayan, tekne yükseltmeleri için seyahat eden, tüccarlara satabilecekleri hurdaları bulan Balıkçı'yı kontrol ediyor.
Gece çöktüğünde, oyun deniz canavarlarına, hayalet gemilere ve Balıkçı'nın halüsinasyonlarıyla gelişen garip olaylara dönüşüyor.
Keşfettikçe, yan görevleri tamamladıkça, eserler topladıkça ve şişelerdeki mesajları yakaladıkça, suların çok daha büyük bir gizemi sakladığı anlaşılıyor.