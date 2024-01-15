Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu

İster çok oyunculu deneyimi teşvik eden oyunlar olsun, ister topluluğun önemine dayanan solo oyunlar olsun, 2023, video oyunları açısından gişe rekorları kıran bir yıl oldu. İşte geçen yılın en çok beğenilen oyunları...



İŞTE TIME'A GÖRE 2023'ÜN EN BEĞENİLEN 10 VİDEO OYUNU

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 1

10. DREDGE

Yeni Zelandalı bağımsız geliştirici Black Salt Games'in yaptığı Dredge,  başlangıçta normal bir balık tutma oyunu gibi görünüyor.

Oyunda oyuncu, küçük motorlu bir tekneyle ada ada dolaşan, çeşitli balıkları yakalayan, tekne yükseltmeleri için seyahat eden, tüccarlara satabilecekleri hurdaları bulan Balıkçı'yı kontrol ediyor.

Gece çöktüğünde, oyun deniz canavarlarına, hayalet gemilere ve Balıkçı'nın halüsinasyonlarıyla gelişen garip olaylara dönüşüyor.

Keşfettikçe, yan görevleri tamamladıkça, eserler topladıkça ve şişelerdeki mesajları yakaladıkça, suların çok daha büyük bir gizemi sakladığı anlaşılıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 2

9. DİABLO IV

Blizzard Entertainment'ın serideki dördüncü temel oyunu, Diablo IV de oyuncular, çeşitli özelleştirilebilir sınıflar (Druid, Barbarian, Rogue, Sorcerer ve Necromancer) arasından seçim yapıyor ve güzel bir şekilde işlenmiş beş bölge arasında seyahat ediyor.

Oyuncu daha zorlu düşmanlarla mücadele ederken, daha iyi teçhizat ve silahlar toplayarak oyunun ana kötü karekterine ulaşıyor. 

Bu yıl için boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunlar arasında olan Diablo IV, en güçlü ve en kanlı olanlardan biri.

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 3

8. STAR WARS JEDI: SURVIVOR

Star Wars Jedi: Survivor, ilk oyundaki olaylardan beş yıl sonra, Jedi Şövalyesi Cal Kestis'in (Cameron Monaghan) arkadaşlarından ayrıldığı ve Saw Gerrera (Forest Whitaker) için görevler yapatığı zamandan başlıyor.

İmparatorluğa tehtid eden yeni olayların çıkmasıyla eski ekibi bir araya getiren oyun, Kestis'in Jedi yolundaki kararlılığını test ediyor.

Oyun, Kestis'in görünümü, güç yetenekleri ve ışın kılıcı duruşu (tek kılıçlı, çift kılıçlı) gibi yeni özelleştirilebilir özellikler sunarak oyuncunun düşman türüne bağlı olarak savaş stratejilerini değiştirmesine olanak tanıyor.

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 4

7. Wonder SUPER MARIO BROS: WONDER 

Mario için büyük bir yıl oldu.

Cesur tesisatçı sadece 2023'ün en büyük film hitlerinden birinde rol almakla kalmadı, aynı zamanda yılın en iyi oyunlarından biri oldu.

Oyuncular Mario, Luigi, Prenses Peach, Prenses Daisy, Toad, Toadette, Nabbit ve Yoshi arasından seçim yaparak Çiçek Krallığı'nı keşfe çıkıyor. 

Oyun ayrıca dört karaktere kadar çok oyunculu modu da destekliyor.

Özellikle son film sayesinde Mario ile tanışan genç oyuncular için harika bir giriş oyunu. olabilir.  Daha yaşlı oyuncular içinse hala klasik Mario hissini veriyor.

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 5

6. DEAD SPACE (REMAKE)

Motive Studio ve EA'in ikonik hayatta kalma korku oyununun yeniden yapımı, tanıdık bir hikayeyi yeniden anlatıyor. Ancak bunun sizi her köşede ne olduğunu bildiğinizi düşündürmesine izin vermeyin.

Oyun, 26. yüzyılda geçiyor. Necromorphs adı verilen ölümsüz yaratıklar tarafından istila edilen, maden uzay gemisi olan USG Ishimura'yı onarma görevindeki mühendis Isaac Clarke'ı konu alıyor.

Güçlü Işıklandırma ve ses tasarımlarına sahip oyun, sadece mevcut nesil sistemlerden tam olarak yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuyu her noktada ilerlemeden önce derin bir nefes almaya ve erzaklarını kontrol etmeye zorlayacak kadar korkutuyor. 

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 6

5.RESIDENT EVIL (REMAKE)

Capcom'un Resident Evil serisi içindeki en iyi oyunlarından biri olan Resident Evil 4'ün yeniden yapımı, orijinalin ününü daha da hak eden bir güncelleme sunuyor.

Oyun, aksiyon odaklı orijinal hikayeyi koruyarak ABD Ajanı Leon S. Kennedy'nin İspanya'daki Los Illuminados tarikatından ve Las Plagas virüsünden Başkan'ın kızı Ashley Graham'ı kurtarma çabasını güncelliyor.

Yeniden yapım, savaş sistemini güncelleyerek, haritaya yeni alanlar ve düşmanlar ekleyerek, ve özellikle Ashley'nin daha etkileşimli hale gelmesiyle orijinal deneyimi daha çekici hale getiriyor.

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 7

4. THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KİNGDOM

2017'nin Breath of the Wild oyununun devamı olan Tears of the Kingdom, Oyun, Link ve prenses Zelda'nın  kalenin altındaki bir mağarada Zonai kalıntılarını araştırdıklarında, mumyalanmış Ganondorf'un uyanışına tanık olmaları ve dünyayı kurtarmalarını konu alıyor.

Tears of the Kingdom, mağaraları ve gökyüzü adalarını keşfetmeye ek olarak açık dünya yönünü genişletti. Link'in hareketi ve savaşının akıcılığı, yeni güç artışlarıyla birleşerek, Hyrule'ü gezmenin eğlenceli ancak doğal olarak zorlayıcı bir deneyim haline gelmesini sağladı. 

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 8

3.  SPIDER-MAN 2 

Insomniac'ın Spider-Man ve Spider-Man: Miles Morales'İn devamı olan Spider-Man 2, önceki oyunların temalarını ileri taşıyan yönüyle oyunculardan tam not aldı.

Oyuncu, hem Peter Parker hem de  Miles Morales'ı kontrol eder. 

Harry Osborn'un dönüşü ve Avcı Kraven'ın ortaya çıkışı, karakterlerin ortaklığını sarsar, Venom'un gelmesi ise şehri tehdit eder.

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 9

2. BALDUR'S GATE 3

Larian Studios'un Baldur's Gate serisinin üçüncü oyunu, Dungeons & Dragons temelli açık dünya RPG'sini yeni zirvelere taşıyor.

Oyuncular, 12 sınıf arasından seçim yaparak solo veya çok oyunculu maceralara katılıyor.

Oyun, dinamik karakter karmaşıklığı, derin diyaloglar ve özgür oynanış ile öne çıkıyor.

NPC karakterlerin öldürülmesi bile hikayenin ilerlemesini engellemeden mümkün.

100 saatten fazla oyun süresiyle, Baldur's Gate 3 keşfetmek isteyen oyunculara uzun soluklu bir deneyim sunuyor.

Geçen yılın en iyi oyunları nelerdi? TIME'a göre 2023'ün en beğenilen 10 video oyunu - 10

1. ALAN WAKE II

Alan Wake II, 13 yıl aradan sonra deavm oyunuyla bu yıl geridi döndü. 

Bright Falls kasabasındaki gizemli bir tarikatı araştıran FBI Ajanı Saga Anderson ve Alan Wake'in Karanlık yerden kurtulma çabalarını konu alıyor.

İki karakterin gerçekliklerini sorgulaması, detaylı anlatım ve karanlık atmosferle birleşiyor.

Alan Wake II, karmaşık ama ödüllendirici bir oyun deneyimi sunuyor.

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