5G'ye ilk o şehir geçti! (5G ile neler değişecek?)
ntv.com.tr
Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisi hizmet vermeye başladı.
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2Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisi hizmet vermeye başladı. Halka açık ilk 5G şebekesi Avustralya'da hizmete başladı. Avustralya’nın en büyük telekom şirketi olan Telstra bugün, ülkenin kuzeydoğu eyaleti olan Queensland’din Gold Coast isimli kentinde dünyanın ilk 5G sinyalini halka açtı.
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ABD'DE 5G'YE GEÇECEK KENTLER
Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisine geçecek ilk 3 şehir geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Dünyanın en büyük operatörlerinden olan AT&T, ABD’nin 3 kenti için çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.
Söz konusu şehirlerden ikisi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas ve Waco iken, diğeri Atlanta eyaletinin merkezi olan Georgia metropolü olacak.
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4Bu kentlerin arından 5G desteğine kavuşacak şehirler de belli oldu. Bir başka operatör T-Mobile bu yıl içinde New York, Los Angeles, Las Vegas, ve Dallas'ta 5G desteği sunmaya başlayacağını açıkladı.
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5G İLE NELER DEĞİŞECEK?
Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G nedir ve hayatımızı nasıl kolaylaştıracak?
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5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.
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Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor.
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Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.
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5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.
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Önde gelen iletişim firmalarından oluşan dev konsorsiyumlar, 5G için dünya çapında standartlar oluşturmak üzere çalışıyorlar.
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Bu standartların çoğu henüz kesinleşmemiş de olsa, uzmanlar 5G'nin geriye yönelik uyumluluk (4G ve 3G ile) sunacağını düşünüyorlar.
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5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.
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Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.
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Sorun ise yüksek frekanslı sinyallerin düşük frekanslar kadar uzağa ulaşmamaları. Bu nedenle 5G'nin sunulduğu yerlerde çoklu giriş ve çıkış antenlerinin (MIMO'lar) kullanılması bekleniyor.
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5G NEDİR?
5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamını taşıyor. 5G, 4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bildiğimiz işlevlerin yanına yüksek bir veri aktarım hızı ekleyecek.