NASA'dan Satürn'ün uydusuna çığır açacak yolculuk: Dragonfly uçuşu onay aldı

TİTAN UYDUSU NEDİR?

Titan sıradan bir gök cismi değildir. Dünya'dan yaklaşık 1 milyar 200 milyon km uzaklıkta bulunan Titan, güneş sistemimizdeki en büyük ikinci uydu ve Dünya dışında yoğun bir atmosfere sahip tek uydudur.

Ancak Titan'ı gerçekten eşsiz kılan şey organik kimyasıdır.

Azot ve metan bakımından zengin atmosferiyle, yaşamın yapı taşlarını anlamak isteyen bilim insanları için bir cennettir.