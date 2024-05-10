NASA'dan Satürn'ün uydusuna çığır açacak yolculuk: Dragonfly uçuşu onay aldı
NASA, COVID-19 gecikmeleri ve bütçe aşımlarının yarattığı engelleri aşarak, Dragonfly rotorlu uçak görevine onay verdi. 2028 yılında Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a çığır açacak bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan bu otonom nükleer enerjili rotorlu uçak, uzay araştırmalarında yeni bir sayfa açacak.
2028'DE YOLA ÇIKACAK
NASA, COVID-19 gecikmeleri ve bütçe aşımlarının yarattığı engelleri aştıktan sonra nihayet Dragonfly rotorlu uçak görevine onay verdi.
Otonom olarak işletilen nükleer enerjili bu rotorlu uçak, 2028 yılında Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a çığır açacak bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.