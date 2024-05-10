Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi
ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da tren yolculuğunu gerçekleştirmek için ilk adımı attı. "Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) adı verilen projenin 2030'larda bir ay üssünün işletilmesi için 'kritik' olacağı kaydedildi.
İKİNCİ AŞAMASINA TAŞINDI
NASA, gelecekte Ay'da tren yolculuğu yapılmasını mümkün kılacak bir proje üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.
"Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) adı verilen proje, NASA'nın gelecekteki uzay araştırmaları için "bilim kurgu benzeri" projeler geliştirmeyi amaçlayan Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar programının (NIAC) ikinci aşamasına taşındı.
Projeyi yürüten ekibe göre, bu projenin Ay'da çıkarılan kaynakların taşınması için güvenilir ve otonom bir yol sağlayacağı kaydedildi.