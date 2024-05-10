Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi

Bu projenin inşaat süresini kısaltmak için tasarlandığı, çünkü ay üssü değişirse, bu rayların kolayca sarılabileceği ve başka bir yere taşınabileceği kaydedildi..

Asıl hareket, pistin yüzeyinde havalanan bir dizi manyetik robot tarafından yapılacak.

Pistin kendisi daha sonra robotları hedeflerine itmek için elektromanyetik itme gücü üretecektir.

Bu, Dünya'da güçsüz vagonları raylar boyunca ilerletmek için güçlü elektromanyetik alanlar kullanan maglev trenlerinin arkasındaki sistemle aynıdır.