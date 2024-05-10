Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi

ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da tren yolculuğunu gerçekleştirmek için ilk adımı attı. "Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) adı verilen projenin 2030'larda bir ay üssünün işletilmesi için 'kritik' olacağı kaydedildi.

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 1

İKİNCİ AŞAMASINA TAŞINDI

NASA, gelecekte Ay'da tren yolculuğu yapılmasını mümkün kılacak bir proje üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

"Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) adı verilen proje, NASA'nın gelecekteki uzay araştırmaları için "bilim kurgu benzeri" projeler geliştirmeyi amaçlayan Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar programının (NIAC) ikinci aşamasına taşındı.

Projeyi yürüten ekibe göre, bu projenin Ay'da çıkarılan kaynakların taşınması için güvenilir ve otonom bir yol sağlayacağı kaydedildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 2

"DEMİRYOLU SİSTEMİ İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda robotik mühendisi olan proje lideri Dr. Ethan Schaler, "Ay'da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığı sağlayacak ilk ay demiryolu sistemini inşa etmek istiyoruz. Dayanıklı, uzun ömürlü bir robotik taşıma sistemi, 2030'larda sürdürülebilir bir Ay üssünün günlük operasyonları için kritik öneme sahip olacaktır." diye konuştu.

Dünya'daki bir demiryolunun aksine, bu Ay ulaşım ağı aşina olabileceğiniz sabit rayları kullanmayacaktır.

Dr. Schaler ve ekibi, doğrudan Ay yüzeyine 'açılabilen' esnek ray uzunlukları oluşturmayı öneriyor.

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 3

Bu projenin inşaat süresini kısaltmak için tasarlandığı, çünkü ay üssü değişirse, bu rayların kolayca sarılabileceği ve başka bir yere taşınabileceği kaydedildi..

Asıl hareket, pistin yüzeyinde havalanan bir dizi manyetik robot tarafından yapılacak.

Pistin kendisi daha sonra robotları hedeflerine itmek için elektromanyetik itme gücü üretecektir.

Bu, Dünya'da güçsüz vagonları raylar boyunca ilerletmek için güçlü elektromanyetik alanlar kullanan maglev trenlerinin arkasındaki sistemle aynıdır.

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 4

SAATTE 1,61 KM HIZ

Dr. Schaler, her bir robotun çeşitli şekil ve boyutlardaki yükleri yaklaşık 1,61 km/saat hızda taşıyabileceğini belirtiyor.

Tekerlekli veya ayaklı robotların aksine, bu yüzer arabalar tozlu Ay ortamında rayların aşınmasını önleyecektir.

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 5

ARTEMIS GÖREVİ

Artemis görevlerinin bir parçası olarak NASA, kraterlerinde buz bulunduğuna inanılan Ay'ın güney kutbunu keşfedecek ve sonunda bu bölgeye iniş yapacak.

NASA Ay'a mürettebatlı iniş tarihini ertelemiş olsa da, uzay ajansının Ay uydumuzda insan varlığını tesis etme konusunda hala isteği olduğu belirtildi.

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 6

BİRDEN FAZLA ANA KAMP İNŞA EDİLECEK

NASA'nın keşif sistemleri geliştirmeden sorumlu yönetici yardımcısı Jim Free, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, uzay ajansının Artemis inişlerinin bir parçası olarak muhtemelen birden fazla ana kamp inşa edeceğini söyledi.

Ay'da tren yolculuğu gerçek oluyor: İkinci aşamaya geçildi - 7

ABD, RUSYA VE ÇİN AY'DA KOLONİ KURMAK İSTİYOR

NASA ile Rusya ve Çin'deki diğer rakip uzay ajansları Ay'da kalıcı yerleşimler kurmaya çalışabilir.

Ancak, Ay yüzeyindeki sert ortam nedeniyle, madencilik ve malzeme taşıma insan astronotlar için güvenli bir iş olmayabilir.

NASA blog yazısında Dr. Schaler, FLOAT'un 'tozlu, misafirperver olmayan Ay ortamında otonom olarak çalışacağını' açıkladı.

Sistem, sahada çıkarılan regolitin taşınmasında ya da iniş alanlarına veya diğer ileri karakollara malzeme taşımak için kullanılabilir.

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