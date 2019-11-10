ABD'de Apple'a ''cinsiyetçi'' kredi kartı soruşturması

Bloomberg'ün haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple'ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.