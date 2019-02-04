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Age of Empires II geri dönüyor! İşte çıkacağı tarih

ntv.com.tr

Microsoft, E3 etkinliğinde Age of Empires'ın geri döneceği müjdesini verdi. İşte Age of Empires II: Definitive Edition hakkında bilmeniz gereken her şey...

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    Yılların eskitemediği popüler oyun Age of Empires II geri dönüyor! E3 fuarında 30 oyun birden tanıtan Microsoft Age of Empires için müjdeli haberi verdi.
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    Yapılan açıklamaya göre, oyuna 4K desteği, yenilenmiş sesler eklenecek. Oyunda, 'The Last Khans' isimli görev paketi de eklenmiş olacak. Oyun, Xbox Game Pass ile oynanabilecek.

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    Yapımcı firma Microsoft Age of Empires II: Definitive Edition oyunun bu yılın sonbaharında çıkacağı açıklandı.
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    DOĞDUĞUNUZ YILIN EN POPÜLER OYUNU HANGİSİYDİ?

    DOĞDUĞUNUZ YILIN EN POPÜLER OYUNU HANGİSİYDİ?

    20 yaşına giren Age of Empires kuşkusuz oyun dünyasının en kült yapımlarından biri.

    Peki doğduğunuz yılın en popüler oyunu hangisiydi biliyor musunuz? İşte o liste...

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    Doğduğunuz yılın en popüler oyunu hangisiydi?

    Doğduğunuz yılın en popüler oyunu hangisiydi?

    1984 / Excitebike 

  • 6

    1985 / Super Mario Bros. 

  • 7

    1986 / The Legend of Zelda 

  • 8

    1987 / Mike Tyson’s Punch-Out!! 

  • 9

    1988 / Super Mario Bros. 3 

  • 10

    1989 / Castlevania III: Dracula’s Curse 

  • 11

    1990 / Super Mario World 

  • 12

    1991 / The Legend of Zelda: A Link to the Past 

  • 13

    1992 / Lunar: The Silver Star 

  • 14

    1993 / Super Mario All-Stars 

  • 15

    1994 / Super Metroid 

  • 16

    1995 / Chrono Trigger 

  • 17

    1996 / Super Mario 64 

  • 18

    1997 / Final Fantasy VII 

  • 19

    1998 / Metal Gear Solid 

  • 20

    1999 / Shenmue 

  • 21

    2000 / The Legend of Zelda 

  • 22

    2001 / Silent Hill 2 

  • 23

    Kingdom Hearts / 2002 

  • 24

    Star Wars: Knights of the Old Republic / 2003 

  • 25

    Metal Gear Solid 3: Snake Eater / 2004
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