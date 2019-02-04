Age of Empires II geri dönüyor! İşte çıkacağı tarih
ntv.com.tr
Microsoft, E3 etkinliğinde Age of Empires'ın geri döneceği müjdesini verdi. İşte Age of Empires II: Definitive Edition hakkında bilmeniz gereken her şey...
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1Yılların eskitemediği popüler oyun Age of Empires II geri dönüyor! E3 fuarında 30 oyun birden tanıtan Microsoft Age of Empires için müjdeli haberi verdi.
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Yapılan açıklamaya göre, oyuna 4K desteği, yenilenmiş sesler eklenecek. Oyunda, 'The Last Khans' isimli görev paketi de eklenmiş olacak. Oyun, Xbox Game Pass ile oynanabilecek.
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3Yapımcı firma Microsoft Age of Empires II: Definitive Edition oyunun bu yılın sonbaharında çıkacağı açıklandı.
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DOĞDUĞUNUZ YILIN EN POPÜLER OYUNU HANGİSİYDİ?
20 yaşına giren Age of Empires kuşkusuz oyun dünyasının en kült yapımlarından biri.
Peki doğduğunuz yılın en popüler oyunu hangisiydi biliyor musunuz? İşte o liste...
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Doğduğunuz yılın en popüler oyunu hangisiydi?
1984 / Excitebike
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1985 / Super Mario Bros.
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1986 / The Legend of Zelda
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1987 / Mike Tyson’s Punch-Out!!
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1988 / Super Mario Bros. 3
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10
1989 / Castlevania III: Dracula’s Curse
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1990 / Super Mario World
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1991 / The Legend of Zelda: A Link to the Past
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1992 / Lunar: The Silver Star
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1993 / Super Mario All-Stars
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1994 / Super Metroid
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1995 / Chrono Trigger
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1996 / Super Mario 64
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1997 / Final Fantasy VII
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1998 / Metal Gear Solid
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1999 / Shenmue
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2000 / The Legend of Zelda
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2001 / Silent Hill 2
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Kingdom Hearts / 2002
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Star Wars: Knights of the Old Republic / 2003
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25Metal Gear Solid 3: Snake Eater / 2004