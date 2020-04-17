Akıllı telefon ile corona virüs takibi işe yarayacak mı? İşte Oxford araştırmacılarının yanıtı

ntv.com.tr 17.04.2020 - 12:34
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs (COVID-19) bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkeye yayılmış durumda.
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu geçerken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 binin üzerine çıktı. Salgın ile mücadelede en önemli noktalardan birisi ise virüsün bulaşma hızını düşürmekten geçiyor.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre NHS’in teknoloji birimi NHSX, hükümetin corona virüs tecridini sona erdireceğini umduğu bir uygulama için Google ve Apple’la çalışmaya başladı.
Söz konusu uygulamanın corona virüse yakalanmış olanlar ve o kişiler ile temas halindeki kişiler hakkında bilgi toplayarak bir bilgi havuzu oluşturması bekleniyor.
Sunday Times’ta yer alan habere göre uygulama, corona virüs testi pozitif çıkan birine yakın olduğu durumda kullanıcıları uyaracak. Uygulama bu hizmeti sağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanacak.
Söz konusu sistemin başarılı olup olmayacağını test etmek amacıyla bir modelleme yapan Oxford Üniversitesi araştırmacıları ilginç sonuçlar ile karşılaştı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre araştırmacılar sistemin başarıya ulaşması için akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 80’inin uygulamayı kullanması gerektiğini belirledi.
Aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 5 Avrupa ülkesinde yaşayan 6 bin katılımcı ile yapılan anketten çıkan sonuçlara bakılırsa uygulamayı kullananların sayısı yüzde 80’in biraz altında kalacak.