Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı

Samsun'da düzenlenen TEKNOFES ikinci gününde devam ediyor. Yerli eğitim ve hafif saldırı uçağı Hürkuş, Akıncı SİHA ile kol uçuşu yaptı. Hürkuş'un ikinci pilot koltuğunda ise Selçuk Bayraktar vardı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 16:49 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 16:53

Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 1

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 2

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor.

Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 3

Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 4

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 5

Türkiye Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül'e kadar sürecek.

Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 6
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 7
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 8
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 9
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 10
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 11
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 12
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 13
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 14
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 15
Akıncı ile Hürkuş kol uçuşu yaptı - 16

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