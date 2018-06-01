Android'de tepki çeken hata: Tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor! (Android 1975 hatası nedir?)

1 Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan işletim sistemi olan Android cephesi yeni bir sistem hatası ile gündemde. Zira '1975' olarak anılan hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.

2 Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google App'e 'the1975..com' ya da 'Vizela viagens' yazdığınız zaman (tırnak işareti kullanmadan), karşınıza aniden SMS iletileriniz çıkıyor.

3 Hatanın keşfedilme hikayesi de hatanın kendisi kadar ilginç. Zira söz konusu hata bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tabiri caizse şans eseri keşfediliyor.

4 Bir Reddit kullanıcısı, 'the1975..com' terimlerini yanlışlıkla aratıyor ve anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görüyor.

5 Yine bir başka Reddit kullanıcısı ise 'Vizela viagens' terimini aratıyor ve sonuç yine aynı oluyor.

6 Bu iki sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları bu arama neticesinde farkında olmadan Android cihazlarda bir hata keşfediyorlar.