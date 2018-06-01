Android'de tepki çeken hata: Tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor! (Android 1975 hatası nedir?)
ntv.com.tr
Android akıllı telefonlarda görülmeye başlayan '1975' adı verilen hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor
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Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan işletim sistemi olan Android cephesi yeni bir sistem hatası ile gündemde.
Zira '1975' olarak anılan hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.
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2Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google App'e 'the1975..com' ya da 'Vizela viagens' yazdığınız zaman (tırnak işareti kullanmadan), karşınıza aniden SMS iletileriniz çıkıyor.
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3Hatanın keşfedilme hikayesi de hatanın kendisi kadar ilginç. Zira söz konusu hata bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tabiri caizse şans eseri keşfediliyor.
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4Bir Reddit kullanıcısı, 'the1975..com' terimlerini yanlışlıkla aratıyor ve anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görüyor.
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5Yine bir başka Reddit kullanıcısı ise 'Vizela viagens' terimini aratıyor ve sonuç yine aynı oluyor.
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6Bu iki sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları bu arama neticesinde farkında olmadan Android cihazlarda bir hata keşfediyorlar.
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7Henüz hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da tahminlere göre bu hatanın meydana gelme sebebi, işletim sisteminin bahsi geçen kelimeleri 'SMS içeriklerini görüntülemek' şeklinde yorumlamasından kaynaklanıyor.