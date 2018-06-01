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Android'de tepki çeken hata: Tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor! (Android 1975 hatası nedir?)

ntv.com.tr

Android akıllı telefonlarda görülmeye başlayan '1975' adı verilen hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor

  • 1

    Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan işletim sistemi olan Android cephesi yeni bir sistem hatası ile gündemde.

    Zira '1975' olarak anılan hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor. 

  • 2

    Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google App'e 'the1975..com' ya da 'Vizela viagens' yazdığınız zaman (tırnak işareti kullanmadan), karşınıza aniden SMS iletileriniz çıkıyor.
  • 3

    Hatanın keşfedilme hikayesi de hatanın kendisi kadar ilginç. Zira söz konusu hata bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tabiri caizse şans eseri keşfediliyor.
  • 4

    Bir Reddit kullanıcısı, 'the1975..com' terimlerini yanlışlıkla aratıyor ve anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görüyor.
  • 5

    Yine bir başka Reddit kullanıcısı ise 'Vizela viagens' terimini aratıyor ve sonuç yine aynı oluyor.
  • 6

    Bu iki sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları bu arama neticesinde farkında olmadan Android cihazlarda bir hata keşfediyorlar.
  • 7

    Henüz hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da tahminlere göre bu hatanın meydana gelme sebebi, işletim sisteminin bahsi geçen kelimeleri 'SMS içeriklerini görüntülemek' şeklinde yorumlamasından kaynaklanıyor.
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