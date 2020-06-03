Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?)

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan modeller...

ntv.com.tr

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. 

Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. 

 

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? 

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

iPhone 11 

  

iPhone 11 Pro 

  

iPhone 11 Pro Max  

  

iPhone XS 

  

iPhone XS Max 

  

iPhone XR 

  

iPhone X 

  

iPhone 8 Plus 

  

iPhone 8 

  

iPhone 7 Plus 

  

iPhone 7 

  

iPhone 6S Plus 

  

iPhone 6S
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

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