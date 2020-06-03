Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?)

ntv.com.tr
Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.
Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.
Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus