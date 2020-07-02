Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Türkiye'de sattığı iPhone modellerine 1 Temmuz itibari ile zam yaptı. İşte zam sonrası model model iPhone'ların Türkiye fiyatları...

ntv.com.tr 02.07.2020 - 14:43

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 1

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iPhone  modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı.

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 2

Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle... 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 3

iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 4

iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 5

iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 6

iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 7

iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu. 

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 8

iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu. 

  

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 9
Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan  iPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.
Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 10
Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.
Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 11
3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi.

iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.
Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 12

Daha önce 7 bin999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.  

Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları - 13

13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.

Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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