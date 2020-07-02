Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları

Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...

Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan iPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.

3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi.



iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.