Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları

ntv.com.tr 02.07.2020 - 14:43
Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...
iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı
iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı
iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı
iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı
iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.
iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.
Daha önce 7 bin999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.
13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.
Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.