Apple yeni iPhone modellerini tanıttı (iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı)

1 YENİ iPHONE'LAR TANITILDI ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen lansmanı start aldı. Geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olan Apple yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı.

2 11 YIL SONRA 11 yıl önce Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone serisinin yeni üyeleri Steve Jobs Theater’da teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

3 3 iPHONE MODELİ İÇİN YOLUN SONU Dün gereçekleşen lansman sonrası Apple, 3 iPhone modelinin satışını durdurdu. Yeni iPhone'ların tanıtılması ile birlikte iPhone serisinin10'uncu yılına özel çıkarılan iPhone X, iPhone 6S ve iPhone SE'yi satıştan çıkarıldı. Ancak bu Apple'ın bu ürünlere desteği çektiği anlanıma gelmiyor.

4 İÇİNDEN ARTIK KULAKLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÇIKMAYACAK iPhone X'ten farklı olarak dün akşam tanıtılan iPhone XS ve iPhone XS Max'lerin içinden artık kulaklık dönüştürücü çıkmayacak. Yani gerektiğinde parasını verip ayrıca satın almanız gerekecek! Apple'ın iPhone XS serisi yeni telefonlarını tanıtmasıyla kullanıcıların canını sıkacak bir gelişme de oldu. iPhone X'lerin içinden halihazırda ücretsiz olarak çıkan ve standart kulaklıkların yeni nesil lightning girişte de kullanılabilmesini sağlayan kulaklık dönüştürücü artık yeni iPhone'ların kutusundan çıkmayacak. Yani 79 TL ödeyerek ayrıca bu ara kabloyu satın almanız gerekecek.

5 3 YENİ iPHONE MODELİ 3 adet iPhone modeli tanıtan Apple, YSİ 20.00'da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren lansmanda iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ı görücüye çıkardı.

6 6.5 İNÇ EKRANLI MODEL 5.8 inç iPhone XS ve 6.5 inç iPhone Xs Max’te Super Retina ekranlara yer verildi.

7 A12 BİONİC ÇİP Söz konusu modellerde bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses ve yeni harika altın renk seçeneği bulunuyor.

8 ÇİFT SİM ÖZELLİĞİ iPhone’a Çift SIM özelliğini de getiren iPhone Xs ve iPhone Xs Max, 14 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak ve 21 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

9 İPHONE X'İ TEMEL ALAN EKRAN iPhone X’un tamamı ekrandan oluşan tasarımını temel alan iPhone Xs ve iPhone Xs Max, tüm Apple aygıtları arasında en yüksek piksel yoğunluğuyla en keskin ekranlara sahip.

10 OLED TASARIMLI RETİNA EKRAN 5.8 inç ve 6.5 inç boyutlarında sunulan1 özel OLED tasarımlı bu Super Retina ekranlar, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunmasının yanı sıra akıllı telefon dünyasındaki en gerçek renkler için iOS sistemi çapında renk yönetimi özelliğiyle birlikte geliyor.

11 iPhone Xs ve iPhone Xs Max HDR fotoğraflarda, muhteşem parlaklık ve gerçek siyahlarla 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor ve %60 daha fazla dinamik aralık sağlıyor. iPhone Xs Max; videolar, filmler ve oyunlar için 3 milyondan fazla pikselle daha etkileyici bir deneyim yaşatırken bugüne kadar bir iPhone’da yer alan en büyük ekranı iPhone 8 Plus’a benzer bir boyutta sunuyor.

12 Şimdi gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine, altın rengi çok özel bir paslanmaz çelik şerit katılıyor. Daha geniş stereo ses daha etkileyici bir ses alanı oluşturuyor.

13 Ön ve arka cam tasarımında, çizilmeye karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan ve şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sağlam cam yer alıyor. Arka yüzeydeki cam daha hızlı kablosuz şarj olanağı sunuyor.

14 iPhone Xs ve iPhone Xs Max; IP68 derecesine sahip yeni sıçrama ve suya dayanıklılık seviyesiyle 30 dakika boyunca 2 metre derinliğe dayanabiliyor ve kahve, çay, soğuk içecekler gibi gün içinde dökülebilecek sıvılara karşı koruma sağlıyor.

15 iPhone Xs, fotoğrafçılık alanında iPhone’dan önce mümkün olmayan inovasyonlar sunmayı sürdürüyor. Neural Engine kullanarak gelişmiş derinlik ayrıştırma, yüksek dinamik aralığa ve harika detaylara sahip fotoğraflar oluşturan Akıllı HDR, Portre modu fotoğraflarda gelişmiş bokeh kalitesi ve Fotoğraflar uygulamasında kullanıcılar tarafından ayarlanabilen dinamik alan derinliği gibi özelliklerin tümü, herkesin kullanabildiği teknoloji harikası fotoğrafçılık tekniklerine büyük gelişmeler getiriyor.

16 İki kat daha hızlı yeni bir sensöre sahip 12 megapiksel çift kamera sistemi, 2x optik yakınlaştırma ile çift optik görüntü stabilizasyonu sunuyor. Akıllı HDR, daha fazla vurgu ve gölge detaylarına sahip fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Daha geniş ve derin pikseller görüntülerin daha gerçekçi olmasına olanak verirken loş ışık koşullarındaki performansı artırıyor.

17 Portre modundaki gelişmiş derinlik ayrıştırma özelliği sayesinde profesyonel düzeyde bokeh efektine sahip daha ayrıntılı portre fotoğrafları çekilebiliyor. Yeni Derinlik Denetimi, kullanıcıların Fotoğraf uygulamasında hem gerçek zamanlı önizlemede3 hem de çekimden sonra alan derinliğini dinamik olarak ayarlayarak arka planı flulaştırılmış etkileyici portreler çekmelerini sağlıyor.

18 Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu, selfie’ler için TrueDepth kamerada da bulunuyor. Bu kamera, Memoji ve üçüncü taraf ARKit uygulamaları için daha hızlı yüz takibi desteği içeriyor.

19 iPHONE XR'IN FİYATI NE KADAR? iPhone Xr 749 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.

20 iPHONE XS'İN FİYATI NE KADAR? iPhone Xs 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.

21 iPHONE XS MAX'İN FİYATI NE KADAR? iPhone Xs Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatlar ile

22 iPHONE XR'NİN ÖZELLİKLERİ NELER? iPhone XR, A12 Bionic Çip, 6.1 inç Liquid Retina Ekran, Altı renk Seçeneğiyle Sunulan Alüminyum ve Cam Tasarım, Face ID ve Gelişmiş Kamera Sistemi ile Birlikte Geliyor

23 iPhone XR, yurtdışında 19 Ekim Cuma gününden itibaren ön siparişe açılacak ve 26 Ekim Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

24 iPhone XR'deki "R" "remedial" (iyileştirici) sözcüğünün kısaltılmışı.

25 iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere altı yeni renk seçeneğiyle geliyor. Yedi katmanlı renklendirme işlemi, cam arka yüzeye muhteşem nüanslar katarken alüminyum şerit ve kamera çerçevesi de sofistike bir görünüm kazandırmak için uyumlu renklerle sunuluyor.

26 Suya ve sıçramalara dayanıklı, IP67 derecesine sahip bu yeni tasarım, kahve, çay ve soğuk içeceklerle her gün yaşanabilecek dökülmelere karşı koruma sağlıyor.

27 APPLE WATCH SERIES 4 TANITILDI Apple alıştığımız üzere lansmanda önceliği yeni Apple Watch modeline verdi. Dördüncü nesil Apple Watch, orijinal ikonik tasarımını korurken, yeni donanım ve yazılım iyileştirmeleri gerçekten tek, birleştirilmiş bir formda bir araya getirilerek geliştirildi.

28 EKRAN BÜYÜDÜ Yüzde 30 daha geniş büyüleyici ekranı daha ince ve daha küçük kasasına entegre edilirken yeni arayüzü daha zengin ayrıntılarla daha fazla bilgi sağlıyor.

29 APPLE WATCH SERIES 4'ÜN FÜYATI BELLİ OLDU watchOS 5 yüklü Apple Watch Series 4, sert düşüşleri algılayabilen yeni ivmeölçer ve jiroskop ve yeni ECG uygulamasını kullanarak elektrokardiyogram (EKG) çekebilen, FDA tarafından De Novo sınıflaması verilmiş bir elektriksel kalp sensörü gibi çığır açıcı sağlık özelliklerinin yanı sıra gelişmiş aktivite ve iletişim özellikleri sunuyor.

30 14 Eylül Cuma gününden itibaren, Apple Watch Series 4 (GPS) 26 ülke ve bölgede, Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) ise 16 ülke ve bölgede satışa sunulacak. Her iki model de 21 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa çıkacak.