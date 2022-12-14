Bebekler yapay rahimde büyüyecek

Ancak bu tarz talepler "elit paket"te bulunacak ve ailelere daha yüksek bir ücrete mal olacak.



Haşim El Galili gerekli izinler verildiği takdirde prototipin inşasına başlayabileceklerini kaydetti.



Galili, her biri 400 yapay rahme evsahipliği yapacak 75 laboratuar olmasını planlıyor.



Projeye göre yapay rahmin faydalarından biri de bebeklerin enfeksiyonsuz bir ortamda büyümeleri olacak.



Ayrıca bebeğin kalp ritmi, ateşi, kan basıncı gibi tüm hayati fonksiyonları da anlık olarak takip edilebilecek.