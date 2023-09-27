Beyin interneti geliyor: İnsanlar zihinleri ile bilgisayarları ve akıllı cihazları kontrol edebilecek

Çalışmada yer almayan California Üniversitesi'nden Jan Rabaey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kafatasının dışından bir implantla iletişim kuran bir cihaza sahip olmak çok çekici. Pek çok insanın uğraştığı bir soruna yeni ve ilginç bir bakış açısı getiriyor.” dedi.