Beyin interneti geliyor: İnsanlar zihinleri ile bilgisayarları ve akıllı cihazları kontrol edebilecek
ABD'li bilim insanları herhangi bir cihaza bağlanmaya ihtiyaç duymayan ve insan vücudunun kendi enerjisi ile çalışabilen bir beyin implantı geliştirdi. Alanında bir ilk olan çalışmada yer alan araştırmacılar, bu implant sayesinde insanların her yerde ve her zaman sahip oldukları beyin interneti aracılığı ile bilgisayarları ve akıllı cihazları kontrol edebileceğini söyledi.
İnsanların bilgisayarları ve akıllı cihazları zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak kablosuz bir implant sayesinde, kullanıcılar yakında 'beyin interneti”ne sahip olabilir.