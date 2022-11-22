Bilim insanları evreni tek bir interaktif haritaya sığdırdı

Ménard, "Dünyanın dört bir yanındaki astrofizikçiler bu verileri yıllardır analiz ediyor ve bu da binlerce bilimsel makaleye ve keşfe yol açıyor ama kimse güzel, bilimsel olarak doğru ve bilim insanı olmayanların da erişebileceği bir harita oluşturmak için zaman ayırmadı. Buradaki amacımız, herkese evrenin gerçekte nasıl göründüğünü göstermek" diye konuştu.



Samanyolu galaksisi etiketinin altındaki "haritayı keşfet" seçeneğine tıkladığınızda, "evreni gezmek için yukarı kaydırmanızı" isteyen bir ekrana geliyorsunuz. Ménard, "Alttaki bu benekten, tüm evrendeki galaksilerin haritasını çıkarabiliyoruz ve bu, bilimin gücü hakkında bir şeyler söylüyor" dedi.