Bilim insanlarından Güneş fırtınası uyarısı: Tren kazalarına neden olabilir
İngiliz bilim insanları, Güneş fırtınalarının atmosferde yarattığı değişikliklerin demiryolu sinyallerini etkileyerek tren kazalarına neden olabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmada, tren hatlarındaki güvenlik sistemlerinin Güneş fırtınalarına karşı ne kadar savunmasız olduğu incelendi. Güneş fırtınalarının demiryolu sinyallerini önemli şekilde etkileyebileceği belirtilirken, bu durumun ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği vurgulandı.
Bilim insanları, Güneş fırtınalarının tren kazalarına neden olabileceği uyarısında bulundu.