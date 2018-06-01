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Bu testi her 10 kişiden 1'i çözebiliyor

10 Kişiden yalnızca 1'inin tamamlayabildiği ülke kısaltmaları testi bu aralar sosyal medyada oldukça popüler. İşte 10 kişiden 1'inin 15'te 15 yapabildiği test... (Cevaplar foto galerinin sonunda)

  • 1

    Kısaltması BM olan ülke hangisidir? 

    Bermuda 

    Belize 

    Belçika 

  • 2

    Kısaltması IE olan ülke hangisidir? 

    İzlanda 

    İrlanda 

    Man Adası 

  • 3

    Kısaltması LU olan ülke hangisidir? 

    Lüksemburg 

    Liberya 

    Litvanya 

  • 4

    Kısaltması SG olan ülke hangisidir? 

    Güney Afrika 

    Suudi Arabistan 

    Singapur 

  • 5

    Kısaltması CO olan ülke hangisidir? 

    Kolombiya 

    Kongo 

    Kosta Rika 

  • 6

    Kısaltması AW olan ülke hangisidir? 

    Ermenistan 

    Arnavutluk 

    Aruba 

  • 7

    Kısaltması ES olan ülke hangisidir? 

    Estonya 

    İspanya 

    Sırbistan 

  • 8

    Kısaltması CH olan ülke hangisidir? 

    İsviçre 

    Çad 

    İskoçya 

  • 9

    Kısaltması TH olan ülke hangisidir? 

    Tayvan 

    Turks ve Caicos Adaları 

    Tayland 

  • 10

    Kısaltması RO olan ülke hangisidir? 

    Romanya 

    Ruanda 

    Portekiz 

  • 11

    Kısaltması DE olan ülke hangisidir? 

    Danimarka 

    Almanya 

    Küba 

  • 12

    Kısaltması IL olan ülke hangisidir? 

    İtalya 

    İzlanda 

    İsrail 

  • 13

    Kısaltması MC olan ülke hangisidir? 

    Monako 

    Mısır 

    Meksika 

  • 14

    Kısaltması PE olan ülke hangisidir? 

    Porto Riko 

    Peru 

    Polonya 

  • 15

    Kısaltması TR olan ülke hangisidir? 

    Tunus 

    Ukrayna 

    Türkiye 

  • 16

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR
    1- Bermuda
  • 17

    2- İrlanda
  • 18

    3- Lüksemburg
  • 19

    4- Singapur
  • 20

    5- Kolombiya
  • 21

    6- Aruba
  • 22

    7- İspanya
  • 23

    8- İsviçre
  • 24

    9- Tayland
  • 25

    10- Romanya
  • 26

    11- Almanya
  • 27

    12- İsrail
  • 28

    13- Monako
  • 29

    14- Peru
  • 30

    15- Türkiye
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