Bu testi her 10 kişiden 1'i çözebiliyor
10 Kişiden yalnızca 1'inin tamamlayabildiği ülke kısaltmaları testi bu aralar sosyal medyada oldukça popüler. İşte 10 kişiden 1'inin 15'te 15 yapabildiği test... (Cevaplar foto galerinin sonunda)
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1
Kısaltması BM olan ülke hangisidir?
Bermuda
Belize
Belçika
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2
Kısaltması IE olan ülke hangisidir?
İzlanda
İrlanda
Man Adası
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3
Kısaltması LU olan ülke hangisidir?
Lüksemburg
Liberya
Litvanya
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4
Kısaltması SG olan ülke hangisidir?
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Singapur
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5
Kısaltması CO olan ülke hangisidir?
Kolombiya
Kongo
Kosta Rika
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6
Kısaltması AW olan ülke hangisidir?
Ermenistan
Arnavutluk
Aruba
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7
Kısaltması ES olan ülke hangisidir?
Estonya
İspanya
Sırbistan
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8
Kısaltması CH olan ülke hangisidir?
İsviçre
Çad
İskoçya
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9
Kısaltması TH olan ülke hangisidir?
Tayvan
Turks ve Caicos Adaları
Tayland
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10
Kısaltması RO olan ülke hangisidir?
Romanya
Ruanda
Portekiz
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11
Kısaltması DE olan ülke hangisidir?
Danimarka
Almanya
Küba
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12
Kısaltması IL olan ülke hangisidir?
İtalya
İzlanda
İsrail
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13
Kısaltması MC olan ülke hangisidir?
Monako
Mısır
Meksika
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14
Kısaltması PE olan ülke hangisidir?
Porto Riko
Peru
Polonya
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15
Kısaltması TR olan ülke hangisidir?
Tunus
Ukrayna
Türkiye
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16
CEVAPLAR1- Bermuda
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172- İrlanda
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183- Lüksemburg
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194- Singapur
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205- Kolombiya
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216- Aruba
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227- İspanya
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238- İsviçre
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249- Tayland
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2510- Romanya
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2611- Almanya
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2712- İsrail
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2813- Monako
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2914- Peru
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3015- Türkiye