ChatGPT'ye alternatif 10 yapay zeka asistanı

Microsoft tarafından geliştirilen arama motoru Bing, Google'a benzer şekilde çalışarak kullanıcılara arama sonuçları sunar. Ayrıca yapay zeka ile ChatGPT gibi sohbet edebilir, dilediğiniz soruya cevap alabilirsiniz.
Perplexity AI Uygulaması, çok güçlü bir arama motoru görevi gören yeni bir AI sohbet aracıdır. Bir kullanıcı Perplexity AI Uygulamasına bir soru girdiğinde, model cevaplar sağlamak için interneti araştırır. Perplexity AI Uygulamasının en güzel yanı sağladığı bilgi kaynaklarını görüntüleyebilmesidir.
Google Bard, popüler arama motoru Google'dan deneysel ve konuşmaya dayalı bir AI sohbet hizmetidir. Uygulama, hizmet bilgilerini bir web ortamından alması ChatGPT'ye benzer şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Hala geliştirme aşamasında olan bu yapay zeka birçok soruya cevap verebiliyor, hikaye yazabiliyor ve araştırma yapabiliyor.
ChatGPT ve Jasper yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik üretme ve doğal dil işleme platformları arasında en popüler iki tanesidir. Hem ChatGPT hem de Jasper AI, büyük dil modeli GPT 3.5'i kullanır. Her ikisi de internetten alınan bilgiler ile orijinal içerik üretirler. Jasper Chat ücretlidir. Aylık ücreti tek kişi için 39 dolar, 1'den fazla kişi için ise 99 dolar olarak belirtiliyor. Jasper Chat'e üye olduğunuzda 7 günlük bir deneme süresine ücretsiz erişebiliyorsunuz.
Son zamanlarda rağbet gören en yeni ve oldukça kapsamlı olan Chatsonic, ChatGPT'ye alternatif olarak gösteriliyor. ChatGPT'nin üzerine inşa edilen bu yapay zeka onun geniş potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Tüm konuşmaları hatırlayan sohbet robotu, akışa devam etmek için eski konuşmalardan yararlanır.
Belkide diğer alternatiflerin arasında en farklı olanı Pi olabilir. Konuşmayı kendisi başlatan Pi, gönderdiğiniz her mesajdan bir şeyler toplamaya çalışır. ChatGPT'nin en iyi alternatiflerinden gözüken Pi, web sitesinde bulunan 4 farklı gerçekçi ses ile bir insanla sohbet ediyormuşsunuz gibi hissettirerek sizi rahatlatacaktır.
Replika bir sohbet robotu olsa da odak noktası daha çok arkadaşlık ve ilişkilerdir. Ücretli olan bu uygulama 19.99 dolar karşılığında AI ile görüntülü konuşma fırsatı sunuyor.
Dialo, Reddit'Ten 147 milyon diyalog konusunda eğitildi ve bu nedenle büyük bir veritabanına sahip. Önceki konuşmalarınızı hatırlamakta pek iyi olmayan DialoGPT ücretsiz olarak erişilebilir ancak tam olarak umduğunuzu bulamayabilirsiniz.
ChatGPT gibi çalışan YouChat, kendini her zaman güncel tutar. Ayrıca kod yazabilir, tavsiye verebilir, kitapları özetleyebilir ve karmaşık kavramları çözebilir.
OpenAI Playground ChatGPT'ye çok benzerdir. Kaydolmanız koşuluyla ücretsiz olarak kullanabilir ve hatta ses kaydı yüklemenize de olanak sağlar. Diğer yapay zeka robotlarına göre yavaşlamaz ve anında yanıt verebilir.
ChatGPT'ye erişemiyorsanuz bu yapay zeka asistanını denemenizde fayda var.