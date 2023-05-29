ChatGPT'ye alternatif 10 yapay zeka asistanı

4) Jasper Chat

ChatGPT ve Jasper yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik üretme ve doğal dil işleme platformları arasında en popüler iki tanesidir. Hem ChatGPT hem de Jasper AI, büyük dil modeli GPT 3.5'i kullanır. Her ikisi de internetten alınan bilgiler ile orijinal içerik üretirler. Jasper Chat ücretlidir. Aylık ücreti tek kişi için 39 dolar, 1'den fazla kişi için ise 99 dolar olarak belirtiliyor. Jasper Chat'e üye olduğunuzda 7 günlük bir deneme süresine ücretsiz erişebiliyorsunuz.