Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor)

Bilim insanları uzaydan gelen ritmik ve belirli bir paterne sahip sinyal keşfettiklerini duyurdu.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 07:34

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 1

İlk defa 2007'de Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu tarafından tespit edilen Fast Radio Burst'ün (FRB) gizemi hala tam olarak çözülebilmiş değil. 

 

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 2

2007'den günümüze derin uzaydan gelen onlarca sinyal tespit edildi. Bilim insanları ile defa ritmik ve belirli bir paterne (örüntüye) sahip sinyaller keşfettiklerini duyurdu. 

 

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 3

Spacecom'da yer alan habere göre, 500 milyon ışık yılı uzaklıktan 16 günlük zaman diliminde düzenli olarak radyo sinyali geldiği keşfetti. 

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 4

Belirli bir paterne sahip olan sinyalin sahip olduğu döngü ise şöyle...  

 

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 5

Milisaniyelik bir radyo sinyal geliyor, bu sinyal daha sonra saat başında düzenli olarak geliyor.  

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 6

Sinyal daha sonra 4 gün boyunca her saat başı geliyor ve 12 günlük sessizlik dönemine giriyor.  

 

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 7

Bu adımdan sonra sinyal en başa dönerek kendisini tekrarlıyor. 

 

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi! (500 milyon ışık yılı mesafeden geliyor) - 8
Kanada'da bulunan CHIME Radyo Teleskopu tarafından saptanan sinyalin kesin kaynağı ise şu an için bilinmiyor.

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