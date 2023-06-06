Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı?

Bugün piyasaya sürülecek olan Diablo 4 için sezon 1 ve Battle Bass'in çıkış tarihi açıklandı. Peki Diablo 4'te Battle Pass nasıl olacak? Diablo 4 Pay to Win mi olacak? İşte detaylar...

Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 1

Diablo 4'te Battle Pass sistemi kullanılacak. 1. Sezon güncellemeleri ve Battle Pass sisteminin ne zaman geleceği oyunseverler tarafından merak konusu oldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 2

GÜNCELLEMELER VE YENİ SEZONLAR

Her yeni sezonda yeni bir Diablo 4 Battle Pass mevcut olacak ve yeni sezonların üç ayda bir yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle yaklaşık olarak her üç ayda bir yeni bir battle pass alacak ve yeni Sezon'da oynayacağız.

Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 3

ÜCRETSİZ BATTLE PASS ÖDÜLLERİ NASIL OLACAK?

Her sezonun kendine özel ödülleri vardır. Battle Pass yani Savaş bileti alarak ek ödüller kazanabileceksiniz.

Premium savaş biletinin oyun içi herhangi bir güç kaynağı içermediğini ve bunun yerine bir sezona veya premium mağazaya özgü kozmetikler içeren seviyelerin kilidini açtığını unutmamak önemlidir. Yani oyun pay to win olmayacak.

Şu ana kadar bilinen ücretsiz savaş bileti ödülleri:

  • Cosmetics
  • Emblems
  • Emotes
  • Gold
  • Smoldering Ashes
  • Titles
Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 4

BATTLE PASS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Diablo 4'te Savaş Biletinin üç versiyonu olacak:

  • Ücretsiz - Tüm oyuncular için ücresiz olacak bu bilet 27 kademeli ödülü barındırıyor.
  • Premium - 1000 Platin (yaklaşık 10 dolar) harcayarak erişilen bu bilet 63 kademeli ödül barındırıyor.
  • Hızlandırılmış - 2800 Platin (25 dolar) olan bu bilet ise Premium ile tamamen aynı avantajları içerecek ancak aynı zamanda 20 aşama atlayabilme ve özel bir kozmetik öğe sağlayacak.
Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 5

SAVAŞ BİLETİ ÖDÜLLERİ NASIL KAZANILACAK?

Peki bu ücretsiz ve premium savaş bileti ödüllerini nasıl kazanacağız? Sezon Yolculuğu hedeflerini tamamlayarak.

Diablo 4'te Battle Pass Favour kazanmak için şimdiye kadar bilinen tüm yöntemler;

  • Sezon Yolculuğu görevlerini tamamlama
  • Canavarları öldürmek
  • Etkinliklere katılmak
Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 6

SAVAŞ BİLETİ VE 1. SEZON NE ZAMAN?

1. sezonla birlikte savaş biletinin Temmuz ayının ortalarında çıkması bekleniyor. Oyuncuların Temmuz ayının ortalarına kadar görevlerini tamamlaması gerekiyor.

Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı? - 7

DIABLO 4 ZAMLANDI

Diablo 4'ün ön sipariş fiyatları:

  • Standart Sürüm 1199 TL
  • Deluxe Sürüm 1539 TL
  • Ultimate Sürüm 1699 TL
Oyun çıkış yaptıktan sonra satış fiyatı:

  • Standart Sürüm 1419 TL
  • Deluxe Sürüm 1829 TL
  • Ultimate Sürüm 2021 TL
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