Diablo 4'te 1. sezonda yapılması beklenen yenilikler: Battle Pass ile Pay to Win olacak mı?

Diablo 4'te Battle Pass sistemi kullanılacak. 1. Sezon güncellemeleri ve Battle Pass sisteminin ne zaman geleceği oyunseverler tarafından merak konusu oldu.
Her yeni sezonda yeni bir Diablo 4 Battle Pass mevcut olacak ve yeni sezonların üç ayda bir yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle yaklaşık olarak her üç ayda bir yeni bir battle pass alacak ve yeni Sezon'da oynayacağız.
Her sezonun kendine özel ödülleri vardır. Battle Pass yani Savaş bileti alarak ek ödüller kazanabileceksiniz.
Premium savaş biletinin oyun içi herhangi bir güç kaynağı içermediğini ve bunun yerine bir sezona veya premium mağazaya özgü kozmetikler içeren seviyelerin kilidini açtığını unutmamak önemlidir. Yani oyun pay to win olmayacak.
Şu ana kadar bilinen ücretsiz savaş bileti ödülleri:
Diablo 4'te Savaş Biletinin üç versiyonu olacak:
Peki bu ücretsiz ve premium savaş bileti ödüllerini nasıl kazanacağız? Sezon Yolculuğu hedeflerini tamamlayarak.
Diablo 4'te Battle Pass Favour kazanmak için şimdiye kadar bilinen tüm yöntemler;
1. sezonla birlikte savaş biletinin Temmuz ayının ortalarında çıkması bekleniyor. Oyuncuların Temmuz ayının ortalarına kadar görevlerini tamamlaması gerekiyor.
Diablo 4'ün ön sipariş fiyatları: