DİJİTAL DÜNYANIN LİDERLERİ: Jeff Bezos'un Wall Street'ten uzay baronluğuna uzanan hayatı

29.07.2020 - 08:22
12 Ocak 1964’te ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde doğan Jeff 1968 yılına kadar Jorgensen soyadı ile yaşandı. 1968’deki boşanmanın ardından annesinin Küba göçmeni Miguel Bezos ile hayatını birleştirmesi sonrası Bezos soyadını aldı.
Onu tanıyanlar Jeff Bezos’un çocukluğunda hayli yetenekli biri olduğunu belirtiyor. Genç yaşta kardeşlerinin odasına girmesini engellemek için elektronik bir uyarı sistemi bile geliştirdi. Bezos’un projeleri büyüyünce ailesi çareyi evin bodrumunu ona tahsis etmekte buldu.
Burada küçük bir laboratuvar kuran Bezos, güneş enerjisiyle çalışan pişirici, robot ve minyatür hava taşıtları üzerine pek çok deney gerçekleştirdi. Aynı yıllarda ilk girişimcilik deneyimine imza atan Bezos, ‘Rüya Enstitüsü’ adını verdiği programla 600 dolar karşılığında çocuklar için 10 günlük bir kamp düzenledi.
Bezos bilgisayar ile tanıştığında 10 yaşındaydı. Okuluna bağışlanan teletype cihazına bağlı anaçatı bilgisayarı kullanabilmek için kullanım kılavuzunu tabiri caizse hatmetti. Bu Bezos’un genç yaşta programlamayı öğrenmesine imkan sağladı.
Genç yaşta bilişim dünyasına adım atan Bezos eğitimini de bu alanda aldı. 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.
Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi. Bezos’un hayatı 1994 yılında okuduğu bir makale ile değişti.
Henüz emekleme döneminde olan internetin her yıl yüzde 2300 büyüyen bir pazar olduğu bilgisine ev sahipliği yapan makaleyi okuduktan sonra bu alanda yatırım yapmaya karar verdi. Bu fikrini projeye dökmesi ise yaklaşık 2 yılını alacaktı.
Fikrini projelendiren Bezos, Amazon fikrini o dönemde çalıştığı şirkete sundu. Ancak çalıştığı şirket bu projeden etkilenmemişti. Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.
16 Temmuz 1995 tarihinde hayata geçirilen “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurduğunda 30 yaşındaydı.
Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce pek çok farklı platformda dile getiren Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini açıklamıştı. Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş sitesine çevirdi.
1997 yılında halka arz edilen Amazon beklentinin çok üzerinde ilgi ile karşılaştı. Bezos buradan sağladığı geliri Amazon’u büyütmek için kullandı. Amazon’un depolarını büyüttü ve sitenin yazılım altyapısını güçlendirdi.
2 yıl sonra yeni nesil girişimcilerden biri olarak gösteriliyordu. Aynı yıl Time dergisine kapak oldu. Amazon yıllarca kar edemedi. Ancak Bezos’un kurduğu şirket yatırımcıların da desteği ile pek çok sitenin battığı dot com balonundan yara almadan sıyrıldı.
Alışveriş sitesi ilk karını açıkladığında takvimler 2001’i gösteriyordu. O yıl Amazon sadece 5 milyon dolar kar etti. 2007’de piyasaya sürdüğü Kindle ile kitap okuma alışkanlıklarını dijitale taşıdı.
Son yıllarda yatırımlarını uzay teknolojilerine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay şirketinin de sahibi. Jeff Bezos Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.
2003 yılında Blue Origin için uygun arazi bakmak için Teksas’ta helikopter ile keşif yaparken ölümden döndü. Şiddetli rüzgar nedeniyle yere çakılan helikopterdeki herkes canlı kurtuldu. Basın mensupları Bezos'a kazayı sorduklarında tepkisi sadece gülmek olmuştu.
Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.
Bezos, uzaya bu denli yüklü para harcamasının sebebini, "Dünyayı ve insanlığı kurtarmak adına uzaya gitmek zorundayız, Bizden sonra gelecek olanların kaderi buna bağlı. Dünya küçük bir gezegen. Nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz " sözleriyle açıklamıştı.