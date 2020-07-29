DİJİTAL DÜNYANIN LİDERLERİ: Jeff Bezos'un Wall Street'ten uzay baronluğuna uzanan hayatı

Burada küçük bir laboratuvar kuran Bezos, güneş enerjisiyle çalışan pişirici, robot ve minyatür hava taşıtları üzerine pek çok deney gerçekleştirdi. Aynı yıllarda ilk girişimcilik deneyimine imza atan Bezos, ‘Rüya Enstitüsü’ adını verdiği programla 600 dolar karşılığında çocuklar için 10 günlük bir kamp düzenledi.

Bezos bilgisayar ile tanıştığında 10 yaşındaydı. Okuluna bağışlanan teletype cihazına bağlı anaçatı bilgisayarı kullanabilmek için kullanım kılavuzunu tabiri caizse hatmetti. Bu Bezos’un genç yaşta programlamayı öğrenmesine imkan sağladı.