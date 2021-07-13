Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi

Yapılan bir araştırma Dünya'ya 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin çarptığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 07:33

Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi - 1

ABD'de Southwest Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü araştırmada, yeni bir modelleme çalışması ile yerküre katmanı verisi, karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi - 2

Araştırma, 2,5 ila 3,5 milyar yıl önce Dünya'nın, her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin "bombardımanına" uğradığını ortaya koydu.

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Bu asteroitlerin, dinozorları yok eden asteroitten önemli ölçüde daha büyük olduğu sonucuna varılırken, çarpmaların yarattığı kraterlerin şimdiye kadar yok olduğu, ancak izlerine yeryüzünde küre şeklindeki camsı parçacıklarda hala rastlanabileceği belirtildi.

Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi - 4

Araştırma ekibinden fizikçi Simone Marchi, kozmik çarpmaların herkesçe bilinmesine rağmen görmezden gelinen bir gerçek olduğuna işaret etti.

Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi - 5

Marchi kozmik çarpmaların sayısı ve şiddeti konusunda detaylı bilgiden yoksun olunmasının, konunun görmezden gelinmesine neden olduğunu ifade etti. 

Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi - 6

Simone Marchi , "Bu enerjik olaylar muhtemelen Dünya'nın yüzeyinin ve atmosferinin gelişimini kökten biçimde değiştirdi" değerlendirmesini yaptı.

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Marchi, 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir Dünya'ya çarpan bu asteoritlerin, Chicxulub Krateri gibi etki yarattığını söyledi.

Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi - 8
Araştırmanın ayrıntıları Goldschmidt JeoKimya Konferansı'nda sunuldu.

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