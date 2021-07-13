Dünya devasa asteroitlerin hedefiydi

Bu asteroitlerin, dinozorları yok eden asteroitten önemli ölçüde daha büyük olduğu sonucuna varılırken, çarpmaların yarattığı kraterlerin şimdiye kadar yok olduğu, ancak izlerine yeryüzünde küre şeklindeki camsı parçacıklarda hala rastlanabileceği belirtildi.