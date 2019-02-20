Dünyadan Süper Ay manzaraları
ntv.com.tr
Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", objektiflere böyle yansıdı.
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1Malaga / İspanya
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2Almata / Kazakistan
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3Atina / Yunanistan
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4Manaus / Brezilya
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5Marsilya / Fransa
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6Frankfurt / Almanya
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7Stockholm / İsveç
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8Brüksel / Belçika
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9Brasilia / Brezilya
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10Prag / Çek Cumhuriyeti
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11Rio de Jenerio / Brezilya
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12Rio de Jenerio / Brezilya
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13Monterrey / Meksika
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14Köln / Almanya
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15San Diego / ABD
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16New York / ABD