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Dünyadan Süper Ay manzaraları

ntv.com.tr

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", objektiflere böyle yansıdı.

  • 1

    Malaga / İspanya
  • 2

    Almata / Kazakistan
  • 3

    Atina / Yunanistan
  • 4

    Manaus / Brezilya
  • 5

    Marsilya / Fransa
  • 6

    Frankfurt / Almanya
  • 7

    Stockholm / İsveç
  • 8

    Brüksel / Belçika
  • 9

    Brasilia / Brezilya
  • 10

    Prag / Çek Cumhuriyeti
  • 11

    Rio de Jenerio / Brezilya
  • 12

    Rio de Jenerio / Brezilya
  • 13

    Monterrey / Meksika
  • 14

    Köln / Almanya
  • 15

    San Diego / ABD
  • 16

    New York / ABD
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