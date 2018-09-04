Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı

1 Kendi bünyesinde bulunan Blue Origin isimli şirkete yaptığı büyük yatırımlarla adından son günlerde sıkça söz ettiren Bezos, uzaya bu denli yüklü para harcamasının sebebini açıkladı.





2 İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren Bezos'a göre Dünya'nın küçük bir gezegen olduğunu, insan popülasyonunun ise hızla arttığını kaydetti ve ekledi: "İklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz."





3 İnsanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inanan Bezos, mikroişlemci gibi üretimi hayli zor olan komplike cihazların uzayda düşük maliyetlerle üretilebileceğini dile getirirken, dünya üzerinde kirliliğe yol açan fabrikaların uzaya taşınabileceğini, dünyanın bu kirlilikten böylece kurtulabileceğini söyledi.





4 İnsanların dünya ve uzay arasında yaşamak için gelecekte seçim şansının bulunacağını dile getiren Bezos, uzayda güzel bir yaşamın olacağına inandığını, ancak bunun gerçekleşmesinin kısa vadede mümkün olmadığını vurguladı.





5 Uzay hedeflerini ortaya koyarak geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Bezos, büyük değişimin bir yıl içinde görülmeye başlandığına vurgu yaparak "Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum" sözlerini kaydetti.





6 Bezos'un Blue Origin'i kurması 2000 yılına dayanıyor. Ünlü iş adamı, bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı Blue Origins'e ayırıyor.

7 AMAZON'UN KURUCUSU JEFF BEZOS KİMDİR? (JEFF BEZOS'UN İLGİNÇ HAYAT HİKAYESİ) Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos aynı zamanda dünyanın en zengin insanı. Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

8 ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Amazon Türkiye’den ilk mesaj: Çok mutluyuz

9 Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.





10 WALL STREET YILLARI Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

11 ASİSTANI İLE EVLENDİ Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.





12 AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.





13 İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.





14 AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.





15 Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.





16 PARASINI UZAYA YATIRIYOR Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.





17 Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.





18 Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.





19 2 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ YAPAN JEFF BEZOS: İKİYÜZLÜ MÜ, GERÇEK BİR YARDIMSEVER Mİ? Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un geçen hafta içinde servetinin 2 milyar dolarlık kısmını bağışlayacağını açıklaması takdirle olduğu kadar eleştiriyle de karşılandı.





20 Amazon'un depolama tesislerindeki çalışma koşullarıyla ilgili araştırmalar yapan yazar James Bloodworth da bu kararı eleştiren isimler arasında.

21 Bloodworth, Bezos'un açıklamalarının "biraz dalga geçer gibi" olduğunu söyledi.

22 Bloodworth BBC'ye yaptığı açıklamada, "Amazon'un depolarında çalışanların, maaşları ev tutmaya yetmediği için tesislerin önünde çadırda kaldıkları yönünde güvenilir bilgiler var. Jeff Bezos, kendisini büyük bir yardımsever olarak tanıtmaya çalışıyor olabilir. Ancak Amazon çalışanları işyerinde kendilerine yönelik disiplin soruşturması açılacağı kaygısıyla tuvalete gitmeye ve hastalık izni almaya korkuyorlarsa, bunun sorumluluğundan kaçamaz" dedi.



