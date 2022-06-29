Dünyaya çarpma tehlikesi bulunan asteroitler inceleniyor

Metal açısından oldukça zengin olduğu belirtilen, 200 kilometrelik bir çapa sahip dev gök taşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer gök taşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın.



Ağustos 2022'de başlatılması planlanan bu çalışmanın 4 yıl sürecek yolcuğun ardından söz konusu asteroidin haritasını çıkarması ve özelliklerinin incelenmesi hedefleniyordu ancak, NASA bu görevin uçuş yazılımı ve test donanımlarının teslimatındaki gecikmelerle askıya alındığını açıkladı.