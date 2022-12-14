Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda

Avrupa Uzay Ajansı (EMA) amatör gök bilimcileri resmi olarak 2015 RN35 şeklinde adlandırılan bir göktaşını bulmaya ve görüntülemeye çağırdı.
ESA’dan yapılan sosyal medya paylaşımında, ”Buna nedensiz yere meydan okuma demiyoruz. 2015 RN35, binlerce yıl önce Beytüllahim yıldızının yaptığı gibi göklerde parıldamayacak. Özgürlük Anıtı'ndan daha küçük olan bu asteroit, astronomik ölçeklerde oldukça küçük. Ancak, 30 santimetre çapında ve daha büyük teleskoplar Yılbaşı Asteroidi’nin görüntülerini yakalayabilir” denildi.
Bununla birlikte ESA, asteroidin hakkında çok şey bilinmediği için gönderilecek görüntülerin daha önceki bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağını bildirdi. Ayrıca 2015 RN35'in Dünya'ya en yakın yaklaşımını 680 bin kilometre ile perçembe günü yapacağı ve Dünya'ya bir zararı olmayacağı kaydedildi.
Ajans, uzmanların 2015 RN35’in hangi maddeleri içerdiğinin, tam olarak ne kadar büyük olduğunun ve kendi ekseni etrafında dönüp dönmediğinin bilinmediğini vurguladı.
Araştırmacılar, ayrıca 2015 RN35’in en azından gelecek yüzyılla kadar Dünya’ya çarpmayacağını doğruladıklarını, ancak göktaşının yörüngesinin bilinmediğini vurguladı. Bu belirsizlik ise onun yüz binlerce benzer büyüklükte asteroit gibi olmasını sağlıyor.
Büyük gezegen katillerinin neredeyse tamamı bilim insanları tarafından bulunmuş olsa da, Yılbaşı Asteroidi orta büyüklükteki meteorların çoğu henüz keşfedilmeyi bekliyor.
Uzmanlar, Dünya'ya çarpmaları halinde bir bölgeye büyük zarar verebilecek birkaç yüz bin asteroit olduğunu düşünüyor.