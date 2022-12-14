Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda

'Yılbaşı Asteroidi' olarak adlandırılan 12 metre genişliğindeki bir gök cismi Dünya’ya doğru yola çıktı. Asteroit, Dünya’ya en yakın yaklaşımını gelecek perşembe günü yapacak ve gezegenimizden gözlemlenecek. Peki Yılbaşı Asteroidi Dünya'yı nasıl etkileyecek?

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 1

Avrupa Uzay Ajansı (EMA)  amatör gök bilimcileri resmi olarak  2015 RN35 şeklinde adlandırılan bir göktaşını bulmaya ve görüntülemeye çağırdı.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 2

ESA’dan yapılan sosyal medya paylaşımında, ”Buna nedensiz yere meydan okuma demiyoruz. 2015 RN35, binlerce yıl önce Beytüllahim yıldızının yaptığı gibi göklerde parıldamayacak. Özgürlük Anıtı'ndan daha küçük olan bu asteroit, astronomik ölçeklerde oldukça küçük. Ancak, 30 santimetre çapında  ve daha büyük teleskoplar Yılbaşı Asteroidi’nin görüntülerini yakalayabilir” denildi.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 3

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKIDA BULUNACAK

Bununla birlikte ESA, asteroidin hakkında çok şey bilinmediği için gönderilecek görüntülerin daha önceki bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağını bildirdi. Ayrıca 2015 RN35'in Dünya'ya en yakın yaklaşımını 680 bin kilometre ile perçembe günü yapacağı ve Dünya'ya bir zararı olmayacağı kaydedildi.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 4

Ajans, uzmanların 2015 RN35’in hangi maddeleri içerdiğinin, tam olarak ne kadar büyük olduğunun ve kendi ekseni etrafında dönüp dönmediğinin bilinmediğini vurguladı.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 5

Araştırmacılar, ayrıca  2015 RN35’in en azından gelecek yüzyılla kadar Dünya’ya çarpmayacağını doğruladıklarını, ancak göktaşının yörüngesinin bilinmediğini vurguladı. Bu belirsizlik ise onun yüz binlerce benzer büyüklükte asteroit gibi olmasını sağlıyor.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 6

Büyük gezegen katillerinin neredeyse tamamı bilim insanları tarafından bulunmuş olsa da, Yılbaşı Asteroidi orta büyüklükteki meteorların çoğu henüz keşfedilmeyi bekliyor.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 7

Uzmanlar, Dünya'ya çarpmaları halinde bir bölgeye büyük zarar verebilecek birkaç yüz bin asteroit olduğunu düşünüyor.

Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 8
Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 9
Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda - 10

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