Dünya'ya çok yaklaştı: 'Yılbaşı Asteroidi' yolda

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKIDA BULUNACAK

Bununla birlikte ESA, asteroidin hakkında çok şey bilinmediği için gönderilecek görüntülerin daha önceki bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağını bildirdi. Ayrıca 2015 RN35'in Dünya'ya en yakın yaklaşımını 680 bin kilometre ile perçembe günü yapacağı ve Dünya'ya bir zararı olmayacağı kaydedildi.