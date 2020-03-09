Elon Musk Mars'ı nasıl kolonileştireceğini açıkladı

ntv.com.tr 09.03.2020 - 07:35
SpaceX Ceo'su Elon Musk, uzun zamandır insanlığı Mars'a götürmek istiyor. Musk'ın nihai hedefi ise Kızıl Gezegen'de insanoğlunun dünya dışındaki ilk yerleşim yeri olacak bir koloni kurmak.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Musk bu hayalini nasıl gerçekleştireceğini SpaceX'te düzenlenen son toplantıda detaylandırdı.
Aynı habere göre, Musk, Mars'ta koloni kurmak için bin adet Starship (Yıldız Gemisi) uzay gemisi inşa etmek istiyor.
Bu proje kapsamında SpaceX her üç günde bir yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı üretmesini planlıyor. Musk'ın her geminin yeniden kullanılabilir olmasını ve 41 ton ağırlığı taşıyabilmelerini istedi.
Elon Musk kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ismi. Peki kim bu Elon Musk?
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
1992 yılında, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.