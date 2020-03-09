Elon Musk Mars'ı nasıl kolonileştireceğini açıkladı

Aynı habere göre, Musk, Mars'ta koloni kurmak için bin adet Starship (Yıldız Gemisi) uzay gemisi inşa etmek istiyor.

Bu proje kapsamında SpaceX her üç günde bir yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı üretmesini planlıyor. Musk'ın her geminin yeniden kullanılabilir olmasını ve 41 ton ağırlığı taşıyabilmelerini istedi.