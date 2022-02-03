Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı. Şirketin yeni hizmeti olan premium internetin fiyatı da belli oldu. Özel bir antenle gelecek uydu internetinin hem hızı hem fiyatı katlandı.

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 08:50 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 08:38

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 1

, uydu interneti hizmeti Starlink'in kullanıcı sayısını açıkladı. 

Musk, Twitter'dan SpaceX bünyesindeki uydu internetinin 250 bin terminali aştığını bildirdi. 

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 2

Uydu internetine sahip olmak için Starlink'ten terminal alınması gerekiyor. Terminallerin ücreti 500 dolar, Starlink'in aylık internet fiyatı ise 100 dolar. 

Elon Musk, 5 Şubat 2021'de üye sayısının 10 bini aştığını açıklamıştı. 

Son bir senede Starlink'in kullanıcı sayısı 25 katına çıktı. Bu da yıllık 300 milyon dolardan fazla bir gelirin şimdiden garanti altına alındığını gösteriyor. 

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 3

Ancak bu rakamlar karlılık anlamına gelmiyor. Bu hizmeti sağlamanın başlangıç maliyeti 5-10 milyar dolar arasında değişiyor. Tahminlere göre bu maliyet zaman içerisinde 30 milyar dolara çıkabilir.

Starlink'in 1 milyon kullanıcıya ulaşırsa ilk yatırım maliyetini çıkartması 10 yılı bulabilir. 

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 4

Özel uzay şirketi SpaceX'in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021'de Beta sürecinden çıkartıldı.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 5

Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları kurulum bedeli 499 dolar, aylık ücreti ise 99 dolar olarak belirlenmişti.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 6

Bu internetin 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza sahip olduğu aktarılıyor.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 7

Starlink premium hizmetini de kullanıma açtı. Bu üyeliğin dudak uçuklatan bir fiyatı bulunuyor.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 8

Şirketten yapılan açıklamaya göre hızı 500 Mbps'ye çıkan interneti kullanmak isteyen müşterilerin aylık 500 dolar ödemesi gerekecek.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 9

Ayrıca bu yeni premium anteni almak isteyenlerin sisteme giriş ücreti de 2 bin 500 dolar olarak belirlendi.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 10

Şirket kullanıcılardan 500 dolarlık depozito da istiyor.

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı - 11

Şirket şimdiden yörüngeye 2 binden fazla uydu yerleştirmiş durumda. SpaceX'in 12 bin uyduya kadar izni bulunuyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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