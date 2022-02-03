Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı

Uydu internetine sahip olmak için Starlink'ten terminal alınması gerekiyor. Terminallerin ücreti 500 dolar, Starlink'in aylık internet fiyatı ise 100 dolar.

Elon Musk, 5 Şubat 2021'de üye sayısının 10 bini aştığını açıklamıştı.

Son bir senede Starlink'in kullanıcı sayısı 25 katına çıktı. Bu da yıllık 300 milyon dolardan fazla bir gelirin şimdiden garanti altına alındığını gösteriyor.