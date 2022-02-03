Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in kullanıcı sayısı açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 08:50 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 08:38
Elon Musk, uydu interneti hizmeti Starlink'in kullanıcı sayısını açıkladı.
Musk, Twitter'dan SpaceX bünyesindeki uydu internetinin 250 bin terminali aştığını bildirdi.
Uydu internetine sahip olmak için Starlink'ten terminal alınması gerekiyor. Terminallerin ücreti 500 dolar, Starlink'in aylık internet fiyatı ise 100 dolar.
Elon Musk, 5 Şubat 2021'de üye sayısının 10 bini aştığını açıklamıştı.
Son bir senede Starlink'in kullanıcı sayısı 25 katına çıktı. Bu da yıllık 300 milyon dolardan fazla bir gelirin şimdiden garanti altına alındığını gösteriyor.
Ancak bu rakamlar karlılık anlamına gelmiyor. Bu hizmeti sağlamanın başlangıç maliyeti 5-10 milyar dolar arasında değişiyor. Tahminlere göre bu maliyet zaman içerisinde 30 milyar dolara çıkabilir.
Starlink'in 1 milyon kullanıcıya ulaşırsa ilk yatırım maliyetini çıkartması 10 yılı bulabilir.
Özel uzay şirketi SpaceX'in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021'de Beta sürecinden çıkartıldı.
Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları kurulum bedeli 499 dolar, aylık ücreti ise 99 dolar olarak belirlenmişti.
Bu internetin 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza sahip olduğu aktarılıyor.
Starlink premium hizmetini de kullanıma açtı. Bu üyeliğin dudak uçuklatan bir fiyatı bulunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre hızı 500 Mbps'ye çıkan interneti kullanmak isteyen müşterilerin aylık 500 dolar ödemesi gerekecek.
Ayrıca bu yeni premium anteni almak isteyenlerin sisteme giriş ücreti de 2 bin 500 dolar olarak belirlendi.
Şirket kullanıcılardan 500 dolarlık depozito da istiyor.
Şirket şimdiden yörüngeye 2 binden fazla uydu yerleştirmiş durumda. SpaceX'in 12 bin uyduya kadar izni bulunuyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.