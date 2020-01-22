Elon Musk'tan Mars yolcuları için kredi sistemi önerisi

Ancak 500 bin dolar olması beklenen Mars yolculuğu ücretinin bu kadar insan tarafından karşılanıp karşılanamayacağı bir süredir tartışma konusu.

Bu tartışmaya Musk da dahil oldu. Konu ile ilgili Twitter hesabından, “İsteyen herkesin gidebileceği şekilde olmalı. Parası olmayanlar için uygun krediler bulunmalı.” paylaşımı yapan Musk bu kapsamda Mars yolculuğu için kredili sistem önerisinde bulundu.