Elon Musk’tan Starship açıklaması: 2 aya kadar hazır olabilir

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzun zamandır geliştirilen uzay aracı Starship'in bir ya da iki ay içinde hazır olabileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.02.2022 - 12:04

Elon Musk’tan Starship açıklaması: 2 aya kadar hazır olabilir - 1

Dünyanın en zengin insanı , dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini söyledi.

Elon Musk’tan Starship açıklaması: 2 aya kadar hazır olabilir - 2

Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin "başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu" belirtti.

Elon Musk’tan Starship açıklaması: 2 aya kadar hazır olabilir - 3

Texas'taki uzay üssünde 119 metrelik roketi inceleyen iş adamı, "Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor." ifadesini kullandı.

Elon Musk’tan Starship açıklaması: 2 aya kadar hazır olabilir - 4

Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

Elon Musk’tan Starship açıklaması: 2 aya kadar hazır olabilir - 5

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

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